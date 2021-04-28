У России никогда не было желания строить Чехии козни, заявил Лавров
10:10 28.04.2021 (обновлено: 11:03 28.04.2021)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Курейши в Исламабаде
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. У России никогда не было никакого желания строить козни Чехии, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки? Кто-то говорит: а вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину. Слушайте, это настолько опять шизофреническое, у меня другого слова нет, понимание того, что происходит. Как это можно предположить? Зачем это надо делать? Но маховик запущен", - сказал Лавров.
Президент Чехии Милош Земан 25 апреля впервые выступил в связи с инцидентом во Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. При этом он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Земан заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то РФ должна заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", отметил чешский президент.
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Со своей стороны, премьер Андрей Бабиш еще 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.