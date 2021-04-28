https://ria.ru/20210428/latviya-1730269461.html

Дипломаты стран Балтии посетили российский МИД

Дипломаты стран Балтии посетили российский МИД

Представители стран Прибалтики прибыли в МИД после высылки российских дипломатов. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:57

2021-04-28T10:57

2021-04-28T12:49

якуб кулганек

эдгар ринкевич

мид латвии

андрей бабиш

мид чехии

москва

эстония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представители стран Прибалтики прибыли в МИД после высылки российских дипломатов.От Литвы и Латвии приехали послы Эйтвидас Баярунас и Марис Риекстиньш , от Эстонии — советник-посланник посольства Пирет Рейнтамм Бенно. Примерно через 40 минут они покинули здание министерства."Разговор проходил в профессиональном ключе. Мы проинформируем столицы (о беседе в МИД – Прим. ред.)", — прокомментировал Риекстиньш.Эти страны ранее объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией. В отношениях Москвы и Праги наблюдается серьезный кризис: стороны выслали десятки человек после того, как чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.Аналогичные меры также предприняли Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Словакия, Польша, и Румыния. Россия реагирует зеркально.В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.

https://ria.ru/20210428/chekhiya-1730259545.html

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