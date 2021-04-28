https://ria.ru/20210428/kuban-1730373847.html

Депутаты Кубани установили штраф для зазывал, навязывающих такси и услуги

Депутаты Кубани установили штраф для зазывал, навязывающих такси и услуги

Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статьи закона региона "Об административных правонарушениях", которыми предлагается установить штраф в 5 тысяч... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:24

2021-04-28T18:24

2021-04-28T18:24

краснодарский край

россия

сочи

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569323095_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_7b76d4cfbc77b45c73b0d45ab1de7907.jpg

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статьи закона региона "Об административных правонарушениях", которыми предлагается установить штраф в 5 тысяч рублей за навязывание услуг или покупок в общественных местах против воли граждан, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края."Изменениями предлагается установить административную ответственность за приставание к гражданам в общественных местах, выражающееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях склонения их к купле-продаже, обмену или приобретению вещей иным способом, навязывания иных услуг в общественных местах. Эти действия влекут за собой наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроект предварительно обсуждался на заседаниях рабочих групп, в том числе с участием представителей курортных территорий."Принятие такого закона востребовано и ожидаемо, в том числе из-за того, что с наступлением курортного сезона в общественных местах активизируются так называемые "зазывалы" – лица, навязчиво предлагающие услуги такси, аренды квартир, проведения экскурсий и разные другие услуги отдыхающим", - пояснили в региональном парламенте.Уточняется, что после принятия закона потребуется заключение дополнительного соглашения с МВД РФ для наиболее эффективной его реализации. По словам председателя Законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко, курорты Краснодарского края с каждым годом становятся лучше, повышается качество предоставляемых на них услуг."Не случайно прозвучавшая инициатива исходила от руководства города-курорта Сочи. Отдых на Кубани должен быть привлекательным для наших гостей. Навязчивые приставания к отдыхающим с предложением своих услуг не способствуют реализации концепции развития наших курортов. Приехавший на курорт человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают так называемые зазывалы, то должны отвечать рублем. И это будет справедливо", – приводит пресс-служба слова Бурлачко.

https://ria.ru/20210427/kuban-1730190812.html

россия

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, краснодарский край