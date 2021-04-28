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Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
https://ria.ru/20210428/kuban-1730373847.html
Депутаты Кубани установили штраф для зазывал, навязывающих такси и услуги
Депутаты Кубани установили штраф для зазывал, навязывающих такси и услуги
Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статьи закона региона "Об административных правонарушениях", которыми предлагается установить штраф в 5 тысяч... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:24
2021-04-28T18:24
краснодарский край
россия
сочи
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статьи закона региона "Об административных правонарушениях", которыми предлагается установить штраф в 5 тысяч рублей за навязывание услуг или покупок в общественных местах против воли граждан, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края."Изменениями предлагается установить административную ответственность за приставание к гражданам в общественных местах, выражающееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях склонения их к купле-продаже, обмену или приобретению вещей иным способом, навязывания иных услуг в общественных местах. Эти действия влекут за собой наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроект предварительно обсуждался на заседаниях рабочих групп, в том числе с участием представителей курортных территорий."Принятие такого закона востребовано и ожидаемо, в том числе из-за того, что с наступлением курортного сезона в общественных местах активизируются так называемые "зазывалы" – лица, навязчиво предлагающие услуги такси, аренды квартир, проведения экскурсий и разные другие услуги отдыхающим", - пояснили в региональном парламенте.Уточняется, что после принятия закона потребуется заключение дополнительного соглашения с МВД РФ для наиболее эффективной его реализации. По словам председателя Законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко, курорты Краснодарского края с каждым годом становятся лучше, повышается качество предоставляемых на них услуг."Не случайно прозвучавшая инициатива исходила от руководства города-курорта Сочи. Отдых на Кубани должен быть привлекательным для наших гостей. Навязчивые приставания к отдыхающим с предложением своих услуг не способствуют реализации концепции развития наших курортов. Приехавший на курорт человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают так называемые зазывалы, то должны отвечать рублем. И это будет справедливо", – приводит пресс-служба слова Бурлачко.
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россия, сочи, краснодарский край

Депутаты Кубани установили штраф для зазывал, навязывающих такси и услуги

18:24 28.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси" в Москве
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статьи закона региона "Об административных правонарушениях", которыми предлагается установить штраф в 5 тысяч рублей за навязывание услуг или покупок в общественных местах против воли граждан, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.
"Изменениями предлагается установить административную ответственность за приставание к гражданам в общественных местах, выражающееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли, в целях склонения их к купле-продаже, обмену или приобретению вещей иным способом, навязывания иных услуг в общественных местах. Эти действия влекут за собой наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Вчера, 17:46Краснодарский край
Кубань почти на треть увеличила производство тепличных овощей
Уточняется, что законопроект предварительно обсуждался на заседаниях рабочих групп, в том числе с участием представителей курортных территорий.
"Принятие такого закона востребовано и ожидаемо, в том числе из-за того, что с наступлением курортного сезона в общественных местах активизируются так называемые "зазывалы" – лица, навязчиво предлагающие услуги такси, аренды квартир, проведения экскурсий и разные другие услуги отдыхающим", - пояснили в региональном парламенте.
Уточняется, что после принятия закона потребуется заключение дополнительного соглашения с МВД РФ для наиболее эффективной его реализации. По словам председателя Законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко, курорты Краснодарского края с каждым годом становятся лучше, повышается качество предоставляемых на них услуг.
"Не случайно прозвучавшая инициатива исходила от руководства города-курорта Сочи. Отдых на Кубани должен быть привлекательным для наших гостей. Навязчивые приставания к отдыхающим с предложением своих услуг не способствуют реализации концепции развития наших курортов. Приехавший на курорт человек сам должен решать, где и как ему отдыхать, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают так называемые зазывалы, то должны отвечать рублем. И это будет справедливо", – приводит пресс-служба слова Бурлачко.
 
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