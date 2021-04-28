США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:59 28.04.2021 (обновлено: 03:39 28.04.2021)
© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США стараются избегать просчетов при встрече с иранскими кораблями, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Говоря в целом, мы, конечно, хотим деэскалации напряженности, не хотим видеть просчеты. В небезопасной и непрофессиональной деятельности Корпуса стражей исламской революции", - сказал Кирби на брифинге.
При этом, по его словам, государственные ВМС Ирана, которые организационно не зависят от КСИР, таких проблем не вызывают. "В основном речь идет о КСИР, обычно об их малых катерах", - добавил Кирби.
Уже после брифинга Кирби ВМС США сообщили, что 26 апреля американские корабли в Персидском заливе произвели предупредительные выстрелы после приближения к ним кораблей военно-морских сил КСИР, после чего последние отошли на безопасное расстояние. Они охарактеризовали поведение иранских моряков как небезопасное и рискованное.
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