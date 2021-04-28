https://ria.ru/20210428/ksir-1730235292.html

США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР

США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР

США стараются избегать просчетов при встрече с иранскими кораблями, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T02:59

2021-04-28T02:59

2021-04-28T03:39

джон кирби

военно-морские силы сша

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США стараются избегать просчетов при встрече с иранскими кораблями, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.При этом, по его словам, государственные ВМС Ирана, которые организационно не зависят от КСИР, таких проблем не вызывают. "В основном речь идет о КСИР, обычно об их малых катерах", - добавил Кирби.Уже после брифинга Кирби ВМС США сообщили, что 26 апреля американские корабли в Персидском заливе произвели предупредительные выстрелы после приближения к ним кораблей военно-морских сил КСИР, после чего последние отошли на безопасное расстояние. Они охарактеризовали поведение иранских моряков как небезопасное и рискованное.

https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600536544.html

иран

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джон кирби, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, иран, сша, в мире