Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/ksir-1730235292.html
США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
США стараются избегать просчетов при встрече с иранскими кораблями, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:59
2021-04-28T03:39
джон кирби
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:205:3154:1979_1920x0_80_0_0_7060bec953149144bc91128bfd3629a1.jpg
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США стараются избегать просчетов при встрече с иранскими кораблями, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.При этом, по его словам, государственные ВМС Ирана, которые организационно не зависят от КСИР, таких проблем не вызывают. "В основном речь идет о КСИР, обычно об их малых катерах", - добавил Кирби.Уже после брифинга Кирби ВМС США сообщили, что 26 апреля американские корабли в Персидском заливе произвели предупредительные выстрелы после приближения к ним кораблей военно-морских сил КСИР, после чего последние отошли на безопасное расстояние. Они охарактеризовали поведение иранских моряков как небезопасное и рискованное.
https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600536544.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155842/60/1558426051_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2236acd33bd8968254c75491c0a4d456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон кирби, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, иран, сша, в мире

США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР

02:59 28.04.2021 (обновлено: 03:39 28.04.2021)
 
© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США стараются избегать просчетов при встрече с иранскими кораблями, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Говоря в целом, мы, конечно, хотим деэскалации напряженности, не хотим видеть просчеты. В небезопасной и непрофессиональной деятельности Корпуса стражей исламской революции", - сказал Кирби на брифинге.
При этом, по его словам, государственные ВМС Ирана, которые организационно не зависят от КСИР, таких проблем не вызывают. "В основном речь идет о КСИР, обычно об их малых катерах", - добавил Кирби.
Уже после брифинга Кирби ВМС США сообщили, что 26 апреля американские корабли в Персидском заливе произвели предупредительные выстрелы после приближения к ним кораблей военно-морских сил КСИР, после чего последние отошли на безопасное расстояние. Они охарактеризовали поведение иранских моряков как небезопасное и рискованное.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 22:15
США ввели санкции против двух военнослужащих КСИР
 
Джон КирбиВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния