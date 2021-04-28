https://ria.ru/20210428/kreml-1730304493.html
Кремль заявил, что признание "Медузы"* иноагентом не ограничит ее работу
Кремль заявил, что признание "Медузы"* иноагентом не ограничит ее работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению признание "Медузы" иноагентом в РФ и не считают, что это препятствует... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:26
2021-04-28T13:26
2021-04-28T13:32
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению признание "Медузы" иноагентом в РФ и не считают, что это препятствует работе издания."Мы принимаем к сведению это решение Минюста. Оно подлежит выполнению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль запрашивать у Минюста разъяснения по поводу такого решения или просто принимает его "на веру".При этом он отметил, что в связи с признанием "Медузы" иноагентом ограничений на деятельность издания не подразумевается."Вы можете продолжать деятельность. И вы вправе запросить у Минюста аргументацию", - добавил Песков.Также он подчеркнул, что в Кремле ценят профессионализм журналистов каждого СМИ, но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого издания информации не будет сильно ощущаться.Кроме этого, на вопрос, связывает ли Кремль признание "Медузы" иноагентом с недружественными действиями Латвии, где расположена редакция издания, Песков пояснил, что это не российское СМИ, а также согласился с журналистом, что Кремлю в этой ситуации важнее бюрократическое правоприменение закона.На минувшей неделе Минюст РФ объявил о внесении "Медузы" (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) в список СМИ-иностранных агентов. Гендиректор проекта Галина Тимченко, однако, заявляла, что не получала официальные уведомления по этому поводу.Накануне "Медуза" сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за статуса иностранного агента, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова указано, что у "Медузы" сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210424/reshenie-1729757824.html
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россия, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что в Кремле приняли к сведению признание "Медузы" иноагентом в РФ и не считают, что это препятствует работе издания.
"Мы принимаем к сведению это решение Минюста. Оно подлежит выполнению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль запрашивать у Минюста разъяснения по поводу такого решения или просто принимает его "на веру".
При этом он отметил, что в связи с признанием "Медузы" иноагентом ограничений на деятельность издания не подразумевается.
"Вы можете продолжать деятельность. И вы вправе запросить у Минюста аргументацию", - добавил Песков.
Также он подчеркнул, что в Кремле ценят профессионализм журналистов каждого СМИ, но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого издания информации не будет сильно ощущаться.
Кроме этого, на вопрос, связывает ли Кремль признание "Медузы" иноагентом с недружественными действиями Латвии, где расположена редакция издания, Песков пояснил, что это не российское СМИ, а также согласился с журналистом, что Кремлю в этой ситуации важнее бюрократическое правоприменение закона.
На минувшей неделе Минюст РФ объявил о внесении "Медузы" (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии
) в список СМИ-иностранных агентов. Гендиректор проекта Галина Тимченко, однако, заявляла, что не получала официальные уведомления по этому поводу.
Накануне "Медуза" сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за статуса иностранного агента, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова указано, что у "Медузы" сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".
* СМИ, выполняющее функции иноагента