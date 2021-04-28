https://ria.ru/20210428/kreml-1730304493.html

Кремль заявил, что признание "Медузы"* иноагентом не ограничит ее работу

Кремль заявил, что признание "Медузы"* иноагентом не ограничит ее работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению признание "Медузы" иноагентом в РФ и не считают, что это препятствует... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:26

2021-04-28T13:26

2021-04-28T13:32

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению признание "Медузы" иноагентом в РФ и не считают, что это препятствует работе издания."Мы принимаем к сведению это решение Минюста. Оно подлежит выполнению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Кремль запрашивать у Минюста разъяснения по поводу такого решения или просто принимает его "на веру".При этом он отметил, что в связи с признанием "Медузы" иноагентом ограничений на деятельность издания не подразумевается."Вы можете продолжать деятельность. И вы вправе запросить у Минюста аргументацию", - добавил Песков.Также он подчеркнул, что в Кремле ценят профессионализм журналистов каждого СМИ, но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого издания информации не будет сильно ощущаться.Кроме этого, на вопрос, связывает ли Кремль признание "Медузы" иноагентом с недружественными действиями Латвии, где расположена редакция издания, Песков пояснил, что это не российское СМИ, а также согласился с журналистом, что Кремлю в этой ситуации важнее бюрократическое правоприменение закона.На минувшей неделе Минюст РФ объявил о внесении "Медузы" (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии) в список СМИ-иностранных агентов. Гендиректор проекта Галина Тимченко, однако, заявляла, что не получала официальные уведомления по этому поводу.Накануне "Медуза" сообщила о страхе потерять значительную часть рекламодателей из-за статуса иностранного агента, что, по оценке руководства СМИ, грозит "смертью издания". В публикации от имени главного редактора Ивана Колпакова указано, что у "Медузы" сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210424/reshenie-1729757824.html

https://ria.ru/20210426/meduza-1730053275.html

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россия, дмитрий песков, общество