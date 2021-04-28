В Кремле прокомментировали идею о встрече Путина и Байдена
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что идея о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о саммите соседствуют со словами о санкциях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не известно, принял ли Путин приглашение Байдена на саммит, но обсуждение ведется.
"Нет, официального ответа не было. Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию. Вы видите, что ситуация требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях наших коллег соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций. Поэтому, конечно, здесь требуется глубокий анализ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли официальный ответ от России на предложение провести саммит с Байденом.
На уточняющий вопрос, может ли гипотетически этот саммит не состояться, Песков сказал: "Здесь не должно быть места гипотетическим рассуждениям, здесь есть конкретная ситуация, которую нужно анализировать".
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