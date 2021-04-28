https://ria.ru/20210428/kreml-1730300556.html

В Кремле прокомментировали идею о встрече Путина и Байдена

В Кремле прокомментировали идею о встрече Путина и Байдена

В Кремле считают, что идея о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:12

2021-04-28T13:12

2021-04-28T13:12

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что идея о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о саммите соседствуют со словами о санкциях, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не известно, принял ли Путин приглашение Байдена на саммит, но обсуждение ведется.На уточняющий вопрос, может ли гипотетически этот саммит не состояться, Песков сказал: "Здесь не должно быть места гипотетическим рассуждениям, здесь есть конкретная ситуация, которую нужно анализировать".Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.

https://ria.ru/20210413/bayden-1728134179.html

https://ria.ru/20210416/familiya-1728510235.html

россия

сша

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире