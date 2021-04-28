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В Красноярске нашли мальчика, который потерялся накануне
В Красноярске нашли мальчика, который потерялся накануне
В Красноярске нашли восьмилетнего мальчика, который потерялся накануне, он был с мужчиной в заброшенном доме, сообщает пресс-служба управления СК по... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:06
2021-04-28T12:06
2021-04-28T16:42
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости. В Красноярске нашли восьмилетнего мальчика, который потерялся накануне, он был с мужчиной в заброшенном доме, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."Благодаря оперативным и слаженным действиям следователей, оперативных сотрудников полиции, волонтеров, а также неравнодушным гражданам, сообщившим очень важные для следствия обстоятельства, удалось установить личность мужчины, с которым ушел мальчик, и заброшенный дом, в котором они находились все время, пока шли поиски. В ближайшее время будет проведен допрос мужчины и ребенка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась мать ребенка. С ее слов, он ушел из дома около 15:00 и до настоящего времени не вернулся. По тревоге личный состав городской полиции был поднят на поиск пропавшего ребенка. Оперативно созданы поисковые группы в составе сотрудников полиции по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых, присоединились и волонтеры. Ориентировка на ребенка была разослана всем нарядам. Ребенка искали всю ночь. Полиция задействовала катер и квадрокоптер для поисков. В региональном главке СК возбудили дело об убийстве малолетнего.Позднее полиция попросила помощи в установлении личности мужчины, который общался с пропавшим ребенком.
https://ria.ru/20210123/rebenok-1594303165.html
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РИА Новости
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В Красноярске нашли пропавшего 8-летнего мальчика. Кадры СК РФ
В Красноярске сутки всем городом искали 8-летнего мальчика, который ушел с неизвестным в заброшенный дом. Сегодня ребенка нашли, а находившегося с ним мужчину задержали. По версии СК, 43-летний мужчина неделями предлагал ребенку совместное проживание, а вчера привез его в заброшенный дом в центре города, незаконно там удерживал и совершил в отношении школьника преступление.
2021-04-28T12:06
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 28 апр — РИА Новости.
В Красноярске
нашли восьмилетнего мальчика, который потерялся накануне, он был с мужчиной в заброшенном доме, сообщает пресс-служба управления СК
по Красноярскому краю
и Хакасии.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям следователей, оперативных сотрудников полиции, волонтеров, а также неравнодушным гражданам, сообщившим очень важные для следствия обстоятельства, удалось установить личность мужчины, с которым ушел мальчик, и заброшенный дом, в котором они находились все время, пока шли поиски. В ближайшее время будет проведен допрос мужчины и ребенка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась мать ребенка. С ее слов, он ушел из дома около 15:00 и до настоящего времени не вернулся. По тревоге личный состав городской полиции был поднят на поиск пропавшего ребенка. Оперативно созданы поисковые группы в составе сотрудников полиции по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых, присоединились и волонтеры. Ориентировка на ребенка была разослана всем нарядам. Ребенка искали всю ночь. Полиция задействовала катер и квадрокоптер для поисков. В региональном главке СК возбудили дело об убийстве малолетнего.
Позднее полиция попросила помощи в установлении личности мужчины, который общался с пропавшим ребенком.