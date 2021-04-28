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В Подмосковье подготовят койки на случай роста заболеваемости в праздники
В Подмосковье подготовят койки на случай роста заболеваемости в праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье готовит резервные койки на случай роста заболеваемости коронавирусом на праздники. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:28
2021-04-28T21:28
2021-04-28T21:28
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общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье готовит резервные койки на случай роста заболеваемости коронавирусом на праздники."Мы готовим резервные койки, если не дай бог вот на эти праздники что-то там будет, какой-то взрыв. Мы должны быть готовы, система должна быть готова. Мы за это несем ответственность", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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