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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Россия и Мексика договорились совместно отслеживать мутации COVID-19
Россия и Мексика договорились совместно отслеживать мутации COVID-19
Медики России и Мексики начнут обмен информацией о циркулирующих вариантах коронавируса SARS-CoV-2, сообщил глава мексиканской дипломатии Марсело Эбрард по... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:21
2021-04-28T21:21
распространение коронавируса
марсело луис эбрард
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
мид мексики
мексика
в мире
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МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Медики России и Мексики начнут обмен информацией о циркулирующих вариантах коронавируса SARS-CoV-2, сообщил глава мексиканской дипломатии Марсело Эбрард по итогам своего визита в Россию."Среди соглашений, которые мы заключаем, есть договоренность о совместном мониторинге вариантов вируса с мексиканским сектором здравоохранения. Вирус очень быстро мутирует, и обмен информацией о секвенировании этих вариантов имеет решающее значение для обеих стран. Для этой цели будет оформлено соглашение или меморандум о взаимопонимании", - сказал министр в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях МИД Мексики.По словам Эбрарда, Россия и Мексика также запустили научный диалог для обмена информацией о разработке различных вакцин, в котором Мексика представит четыре своих разработки.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Россию 28 апреля встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым для обсуждения тем совместной борьбы с пандемией, структуры международных отношений и будущего многосторонних организаций, провел переговоры с главой РФПИ и институтом Гамалеи.
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марсело луис эбрард, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, мид мексики, мексика, в мире

Россия и Мексика договорились совместно отслеживать мутации COVID-19

21:21 28.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время совместной пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард во время совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕХИКО, 28 апр - РИА Новости. Медики России и Мексики начнут обмен информацией о циркулирующих вариантах коронавируса SARS-CoV-2, сообщил глава мексиканской дипломатии Марсело Эбрард по итогам своего визита в Россию.
"Среди соглашений, которые мы заключаем, есть договоренность о совместном мониторинге вариантов вируса с мексиканским сектором здравоохранения. Вирус очень быстро мутирует, и обмен информацией о секвенировании этих вариантов имеет решающее значение для обеих стран. Для этой цели будет оформлено соглашение или меморандум о взаимопонимании", - сказал министр в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях МИД Мексики.
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По словам Эбрарда, Россия и Мексика также запустили научный диалог для обмена информацией о разработке различных вакцин, в котором Мексика представит четыре своих разработки.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Россию 28 апреля встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым для обсуждения тем совместной борьбы с пандемией, структуры международных отношений и будущего многосторонних организаций, провел переговоры с главой РФПИ и институтом Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаМарсело Луис ЭбрардКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМИД МексикиМексикаВ мире
 
 
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