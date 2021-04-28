https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730336924.html

В Сколтехе раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду

В Сколтехе раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду

Никакого открытия в том, что коронавирус теряет способность заражать после нагревания и быстрого охлаждения, нет, заявил РИА Новости профессор Сколтеха... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:52

2021-04-28T15:52

2021-04-28T17:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729074530_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_2f06a9ebd316d34883c07ef89c5e3a6a.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Никакого открытия в том, что коронавирус теряет способность заражать после нагревания и быстрого охлаждения, нет, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Константин Северинов, комментируя статью ученых Техасского университета A&M о способе "убить" коронавирус за секунду.Информация об этом появилась на сайте Phys.org. Научная группа разработала экспериментальную систему для нейтрализации возбудителя COVID-19: она представляет собой трубку из нержавеющей стали, через которую пропускают раствор с коронавирусом. При ее нагревании до 72 градусов по Цельсию за полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз."Никакого чуда в этом открытии нет. <…> Это совершенно ожидаемый результат", — сказал Северинов. По его словам, известно, что термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов.Как предположил профессор, результаты исследования стали "бродить по просторам интернета" из-за того, что ученые "сообщили о своей работе офису по популяризации этого университета"."Они просто взяли это и растиражировали. Сейчас в силу общей нервозности журналисты очень падки, ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, но никакого открытия здесь нет", — пояснил ученый.По его мнению, дальнейшие исследования научной группы вряд ли приведут к созданию средства для дезинфекции больших помещений.При этом Северинов отметил, что недавно ученые намеревались убивать коронавирус холодной плазмой."Его (вирус. — Прим. ред.) можно также убивать атомными взрывами, отправлением вирусных частиц в космос. Это не является наукой, это некий хайп. И никакого отношения ни к чему это не имеет", — уточнил Северинов.Он добавил, что можно продолжать "спать спокойно". Профессор подчеркнул, что для защиты от вируса нужно носить маски и прививаться.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/kovid-1730310491.html

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730254992.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество