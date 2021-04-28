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https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730336924.html
В Сколтехе раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду
В Сколтехе раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду
Никакого открытия в том, что коронавирус теряет способность заражать после нагревания и быстрого охлаждения, нет, заявил РИА Новости профессор Сколтеха... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:52
2021-04-28T17:59
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Никакого открытия в том, что коронавирус теряет способность заражать после нагревания и быстрого охлаждения, нет, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Константин Северинов, комментируя статью ученых Техасского университета A&amp;M о способе "убить" коронавирус за секунду.Информация об этом появилась на сайте Phys.org. Научная группа разработала экспериментальную систему для нейтрализации возбудителя COVID-19: она представляет собой трубку из нержавеющей стали, через которую пропускают раствор с коронавирусом. При ее нагревании до 72 градусов по Цельсию за полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз."Никакого чуда в этом открытии нет. &lt;…&gt; Это совершенно ожидаемый результат", — сказал Северинов. По его словам, известно, что термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов.Как предположил профессор, результаты исследования стали "бродить по просторам интернета" из-за того, что ученые "сообщили о своей работе офису по популяризации этого университета"."Они просто взяли это и растиражировали. Сейчас в силу общей нервозности журналисты очень падки, ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, но никакого открытия здесь нет", — пояснил ученый.По его мнению, дальнейшие исследования научной группы вряд ли приведут к созданию средства для дезинфекции больших помещений.При этом Северинов отметил, что недавно ученые намеревались убивать коронавирус холодной плазмой."Его (вирус. — Прим. ред.) можно также убивать атомными взрывами, отправлением вирусных частиц в космос. Это не является наукой, это некий хайп. И никакого отношения ни к чему это не имеет", — уточнил Северинов.Он добавил, что можно продолжать "спать спокойно". Профессор подчеркнул, что для защиты от вируса нужно носить маски и прививаться.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/kovid-1730310491.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В Сколтехе раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду

15:52 28.04.2021 (обновлено: 17:59 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Никакого открытия в том, что коронавирус теряет способность заражать после нагревания и быстрого охлаждения, нет, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Константин Северинов, комментируя статью ученых Техасского университета A&M о способе "убить" коронавирус за секунду.
Информация об этом появилась на сайте Phys.org. Научная группа разработала экспериментальную систему для нейтрализации возбудителя COVID-19: она представляет собой трубку из нержавеющей стали, через которую пропускают раствор с коронавирусом. При ее нагревании до 72 градусов по Цельсию за полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз.
"Никакого чуда в этом открытии нет. <…> Это совершенно ожидаемый результат", — сказал Северинов. По его словам, известно, что термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов.
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Как предположил профессор, результаты исследования стали "бродить по просторам интернета" из-за того, что ученые "сообщили о своей работе офису по популяризации этого университета".
"Они просто взяли это и растиражировали. Сейчас в силу общей нервозности журналисты очень падки, ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, но никакого открытия здесь нет", — пояснил ученый.
По его мнению, дальнейшие исследования научной группы вряд ли приведут к созданию средства для дезинфекции больших помещений.
При этом Северинов отметил, что недавно ученые намеревались убивать коронавирус холодной плазмой.
"Его (вирус. — Прим. ред.) можно также убивать атомными взрывами, отправлением вирусных частиц в космос. Это не является наукой, это некий хайп. И никакого отношения ни к чему это не имеет", — уточнил Северинов.
Он добавил, что можно продолжать "спать спокойно". Профессор подчеркнул, что для защиты от вируса нужно носить маски и прививаться.
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