https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730300264.html

В Кремле переадресовали в оперштаб вопрос о темпах вакцинации

В Кремле переадресовали в оперштаб вопрос о темпах вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал объяснять специфику темпов вакцинации от коронавируса в РФ, посоветовав обратиться к специалистам в штабе,... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:10

2021-04-28T13:10

2021-04-28T13:21

вакцинация россиян от covid-19

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россия

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал объяснять специфику темпов вакцинации от коронавируса в РФ, посоветовав обратиться к специалистам в штабе, но отметив, что в России вакцины достаточно и создана прекрасная сеть вакцинации."По сути, каждая страна имеет свою специфику. Поэтому я бы порекомендовал к специалистам обратиться в нашем штабе. Я не берусь объяснить эту специфику, но то, что она очевидна, это да, потому что вакцины достаточно, система разветвленная - уникальная система - имеется в виду транспортировки, хранения и организации пунктов по вакцинации - с учетом нашей обширной географии создана. Создано прекрасно, все работает, но пока вот такой уровень спроса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему, по мнению Кремля, происходит замедление темпов вакцинации от коронавируса в РФ, тогда как в других странах темпы вакцинации выше.Он отметил, что не стал бы рассуждать о том, связано ли это с тем, что люди не хотят прививаться.

https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730185366.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество