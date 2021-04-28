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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730300264.html
В Кремле переадресовали в оперштаб вопрос о темпах вакцинации
В Кремле переадресовали в оперштаб вопрос о темпах вакцинации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал объяснять специфику темпов вакцинации от коронавируса в РФ, посоветовав обратиться к специалистам в штабе,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:10
2021-04-28T13:21
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал объяснять специфику темпов вакцинации от коронавируса в РФ, посоветовав обратиться к специалистам в штабе, но отметив, что в России вакцины достаточно и создана прекрасная сеть вакцинации."По сути, каждая страна имеет свою специфику. Поэтому я бы порекомендовал к специалистам обратиться в нашем штабе. Я не берусь объяснить эту специфику, но то, что она очевидна, это да, потому что вакцины достаточно, система разветвленная - уникальная система - имеется в виду транспортировки, хранения и организации пунктов по вакцинации - с учетом нашей обширной географии создана. Создано прекрасно, все работает, но пока вот такой уровень спроса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему, по мнению Кремля, происходит замедление темпов вакцинации от коронавируса в РФ, тогда как в других странах темпы вакцинации выше.Он отметил, что не стал бы рассуждать о том, связано ли это с тем, что люди не хотят прививаться.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле переадресовали в оперштаб вопрос о темпах вакцинации

13:10 28.04.2021 (обновлено: 13:21 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТРЦ "Калейдоскоп"
Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ Калейдоскоп - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал объяснять специфику темпов вакцинации от коронавируса в РФ, посоветовав обратиться к специалистам в штабе, но отметив, что в России вакцины достаточно и создана прекрасная сеть вакцинации.
"По сути, каждая страна имеет свою специфику. Поэтому я бы порекомендовал к специалистам обратиться в нашем штабе. Я не берусь объяснить эту специфику, но то, что она очевидна, это да, потому что вакцины достаточно, система разветвленная - уникальная система - имеется в виду транспортировки, хранения и организации пунктов по вакцинации - с учетом нашей обширной географии создана. Создано прекрасно, все работает, но пока вот такой уровень спроса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему, по мнению Кремля, происходит замедление темпов вакцинации от коронавируса в РФ, тогда как в других странах темпы вакцинации выше.
Он отметил, что не стал бы рассуждать о том, связано ли это с тем, что люди не хотят прививаться.
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в мобильном пункте вакцинации в торговом центре Ереван Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 17:27Распространение коронавируса
ВОЗ считает, что в России надо нарастить темпы вакцинации
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
 
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