В Кремле ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России
13:07 28.04.2021 (обновлено: 19:44 28.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал сообщения западных СМИ о "нечестной статистике" по коронавирусу.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, авторы которого со ссылкой на некие неофициальные данные правительства утверждали, что в России началась третья волна COVID-19.
"Никакой второй бухгалтерии нет и быть не может. <...> Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", — сказал представитель Кремля.
В Роспотребнадзоре также заявили, что о третьей волне говорить рано. Глава ведомства Анна Попова не раз отмечала, что ее не будет, если соблюдать все меры профилактики.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ежедневно обновляет информацию. За последние сутки в России зарегистрировали 7848 случаев COVID-19, умерли 387 человек. Темп прироста держится на уровне 0,16 процента.
С начала пандемии количество заразившихся в стране достигло 4 787 273, скончались 109 367. Пик пришелся на декабрь, тогда показатели приближались к 30 тысячам инфицированных в день.