https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730299356.html

В Кремле ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России

В Кремле ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал сообщения западных СМИ о "нечестной статистике" по коронавирусу. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:07

2021-04-28T13:07

2021-04-28T19:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал сообщения западных СМИ о "нечестной статистике" по коронавирусу.Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, авторы которого со ссылкой на некие неофициальные данные правительства утверждали, что в России началась третья волна COVID-19.В Роспотребнадзоре также заявили, что о третьей волне говорить рано. Глава ведомства Анна Попова не раз отмечала, что ее не будет, если соблюдать все меры профилактики.Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ежедневно обновляет информацию. За последние сутки в России зарегистрировали 7848 случаев COVID-19, умерли 387 человек. Темп прироста держится на уровне 0,16 процента. С начала пандемии количество заразившихся в стране достигло 4 787 273, скончались 109 367. Пик пришелся на декабрь, тогда показатели приближались к 30 тысячам инфицированных в день.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730237500.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков