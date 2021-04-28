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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730299356.html
В Кремле ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России
В Кремле ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал сообщения западных СМИ о "нечестной статистике" по коронавирусу. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:07
2021-04-28T19:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал сообщения западных СМИ о "нечестной статистике" по коронавирусу.Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, авторы которого со ссылкой на некие неофициальные данные правительства утверждали, что в России началась третья волна COVID-19.В Роспотребнадзоре также заявили, что о третьей волне говорить рано. Глава ведомства Анна Попова не раз отмечала, что ее не будет, если соблюдать все меры профилактики.Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ежедневно обновляет информацию. За последние сутки в России зарегистрировали 7848 случаев COVID-19, умерли 387 человек. Темп прироста держится на уровне 0,16 процента. С начала пандемии количество заразившихся в стране достигло 4 787 273, скончались 109 367. Пик пришелся на декабрь, тогда показатели приближались к 30 тысячам инфицированных в день.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков

В Кремле ответили на статью Bloomberg о третьей волне COVID-19 в России

13:07 28.04.2021 (обновлено: 19:44 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал сообщения западных СМИ о "нечестной статистике" по коронавирусу.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, авторы которого со ссылкой на некие неофициальные данные правительства утверждали, что в России началась третья волна COVID-19.

"Никакой второй бухгалтерии нет и быть не может. <...> Иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности", — сказал представитель Кремля.

В Роспотребнадзоре также заявили, что о третьей волне говорить рано. Глава ведомства Анна Попова не раз отмечала, что ее не будет, если соблюдать все меры профилактики.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ежедневно обновляет информацию. За последние сутки в России зарегистрировали 7848 случаев COVID-19, умерли 387 человек. Темп прироста держится на уровне 0,16 процента.
С начала пандемии количество заразившихся в стране достигло 4 787 273, скончались 109 367. Пик пришелся на декабрь, тогда показатели приближались к 30 тысячам инфицированных в день.
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