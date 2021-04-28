https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730277015.html

В Москве выявили 1840 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1840 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612), сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:27

2021-04-28T11:27

2021-04-28T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1840, 2. Санкт-Петербург - 723, 3. Московская область - 612", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве (по 1).

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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