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В Москве выявили 1840 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1840 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612), сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:27
2021-04-28T11:27
2021-04-28T11:27
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общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1840, 2. Санкт-Петербург - 723, 3. Московская область - 612", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Туве (по 1).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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