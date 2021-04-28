https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730276240.html

В России за сутки выписали 8420 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 8420 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 8 420 человек после COVID-19, за все время - 4 411 098, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:24

2021-04-28T11:24

2021-04-28T11:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 420 человек после COVID-19, за все время - 4 411 098, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 420 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 411 098", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1688 человек, в Санкт-Петербурге - 1087, в Подмосковье - 474.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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