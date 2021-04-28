https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730275682.html

В России за сутки умерли 387 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 387 человек с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 387 смертей с COVID-19, за все время - 109 367, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:22

2021-04-28T11:22

2021-04-28T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 387 смертей с COVID-19, за все время - 109 367, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 387 смертей... За весь период по России умерло 109 367 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 54 человека, в Санкт-Петербурге - 34, в Подмосковье - 18.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)