https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730275682.html
В России за сутки умерли 387 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 387 человек с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 387 смертей с COVID-19, за все время - 109 367, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:22
2021-04-28T11:22
2021-04-28T11:22
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 387 смертей с COVID-19, за все время - 109 367, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 387 смертей... За весь период по России умерло 109 367 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 54 человека, в Санкт-Петербурге - 34, в Подмосковье - 18.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)