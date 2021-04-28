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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730275397.html
В России выявили менее восьми тысяч новых случаев COVID-19
В России выявили менее восьми тысяч новых случаев COVID-19
В России за последние сутки зарегистрировали 7848 случаев коронавируса — это минимальный показатель с 26 сентября, говорится в данных оперативного штаба по... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:22
2021-04-28T12:21
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России за последние сутки зарегистрировали 7848 случаев коронавируса — это минимальный показатель с 26 сентября, говорится в данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.Накануне сообщалось о 8053 заразившихся. Темп прироста — 0,16%. У 1077 (13,7%) заболевших не было симптомов. Из медучреждений выписали 8420 человек, не удалось спасти 387.Наибольшее число новых пациентов выявили в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Туве — по одному.С начала пандемии число случаев COVID-19 в России достигло 4 787 273. Более 4,4 миллиона человек выздоровели, умерли 109 367. Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 145,5 миллиона заразившихся коронавирусом, а по данным Университета Джонса Хопкинса — более чем 148,7 миллиона. Число скончавшихся превысило 3,1 миллиона человек.США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятой строчке, за ней идут Турция, Великобритания, Италия, Испания и Германия.
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воз, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили менее восьми тысяч новых случаев COVID-19

11:22 28.04.2021 (обновлено: 12:21 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России за последние сутки зарегистрировали 7848 случаев коронавируса — это минимальный показатель с 26 сентября, говорится в данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Накануне сообщалось о 8053 заразившихся. Темп прироста — 0,16%. У 1077 (13,7%) заболевших не было симптомов. Из медучреждений выписали 8420 человек, не удалось спасти 387.
Наибольшее число новых пациентов выявили в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Туве — по одному.
С начала пандемии число случаев COVID-19 в России достигло 4 787 273. Более 4,4 миллиона человек выздоровели, умерли 109 367.
Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 145,5 миллиона заразившихся коронавирусом, а по данным Университета Джонса Хопкинса — более чем 148,7 миллиона. Число скончавшихся превысило 3,1 миллиона человек.
США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятой строчке, за ней идут Турция, Великобритания, Италия, Испания и Германия.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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