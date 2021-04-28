https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730275397.html

В России выявили менее восьми тысяч новых случаев COVID-19

В России выявили менее восьми тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировали 7848 случаев коронавируса — это минимальный показатель с 26 сентября, говорится в данных оперативного штаба по... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:22

2021-04-28T11:22

2021-04-28T12:21

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России за последние сутки зарегистрировали 7848 случаев коронавируса — это минимальный показатель с 26 сентября, говорится в данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.Накануне сообщалось о 8053 заразившихся. Темп прироста — 0,16%. У 1077 (13,7%) заболевших не было симптомов. Из медучреждений выписали 8420 человек, не удалось спасти 387.Наибольшее число новых пациентов выявили в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Туве — по одному.С начала пандемии число случаев COVID-19 в России достигло 4 787 273. Более 4,4 миллиона человек выздоровели, умерли 109 367. Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 145,5 миллиона заразившихся коронавирусом, а по данным Университета Джонса Хопкинса — более чем 148,7 миллиона. Число скончавшихся превысило 3,1 миллиона человек.США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятой строчке, за ней идут Турция, Великобритания, Италия, Испания и Германия.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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