https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730254992.html

Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса

Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса

Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:54

2021-04-28T09:54

2021-04-28T13:30

россия

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.По ее словам, "при обычном референт-штамме" на одного инфицированного приходятся примерно четыре контактных, а при мутировавших — в среднем по 23. Известны несколько вариантов коронавируса SARS-CoV-2 — британский, южноафриканский, сибирский штаммы. В апреле внимание эпидемиологов привлек индийский вариант: ВОЗ заявила, что он заразнее ранее известных и устойчив к антителам. Разработчики российской вакцины "Спутник V" заверили, что препарат будет эффективен и против этой разновидности вируса.Попова отметила, что со вторника всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.

https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729094680.html

россия

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2021

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россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество