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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730254992.html
Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса
Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса
Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:54
2021-04-28T13:30
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.По ее словам, "при обычном референт-штамме" на одного инфицированного приходятся примерно четыре контактных, а при мутировавших — в среднем по 23. Известны несколько вариантов коронавируса SARS-CoV-2 — британский, южноафриканский, сибирский штаммы. В апреле внимание эпидемиологов привлек индийский вариант: ВОЗ заявила, что он заразнее ранее известных и устойчив к антителам. Разработчики российской вакцины "Спутник V" заверили, что препарат будет эффективен и против этой разновидности вируса.Попова отметила, что со вторника всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.
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россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Попова рассказала о заразности новых штаммов коронавируса

09:54 28.04.2021 (обновлено: 13:30 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19"
 Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время презентации мобильного приложения Путешествую без COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.
По ее словам, "при обычном референт-штамме" на одного инфицированного приходятся примерно четыре контактных, а при мутировавших — в среднем по 23.
Известны несколько вариантов коронавируса SARS-CoV-2 — британский, южноафриканский, сибирский штаммы. В апреле внимание эпидемиологов привлек индийский вариант: ВОЗ заявила, что он заразнее ранее известных и устойчив к антителам. Разработчики российской вакцины "Спутник V" заверили, что препарат будет эффективен и против этой разновидности вируса.
Попова отметила, что со вторника всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.
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Распространение коронавирусаРоссияТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
 
 
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