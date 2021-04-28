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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730252899.html
Врач рассказал, как молодые пациенты переносят COVID-19
Врач рассказал, как молодые пациенты переносят COVID-19
Есть много примеров молодых людей без сопутствующих патологий, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, сообщил в интервью РИА Новости главный врач... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:41
2021-04-28T11:12
распространение коронавируса
николай плавунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Есть много примеров молодых людей без сопутствующих патологий, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов."Как человек переболеет, никто не знает. Потому что есть факторы риска, есть понятие коморбидности для данной инфекции, есть понятие возраста, как отягощающего фактора в развитии клинических проявлений. Но мы имеем массу примеров людей без сопутствующих патологий, молодого возраста, которые перенесли в тяжелой форме коронавирусную инфекцию, поэтому лучше эксперименты на себе не проводить. Может быть, кому-то это интересно, но я, как переболевший коронавирусом, не советовал бы это делать никому", - отметил Плавунов.Он подчеркнул, что неправильно подвергать риску своих близких.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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николай плавунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Врач рассказал, как молодые пациенты переносят COVID-19

09:41 28.04.2021 (обновлено: 11:12 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Есть много примеров молодых людей без сопутствующих патологий, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
"Как человек переболеет, никто не знает. Потому что есть факторы риска, есть понятие коморбидности для данной инфекции, есть понятие возраста, как отягощающего фактора в развитии клинических проявлений. Но мы имеем массу примеров людей без сопутствующих патологий, молодого возраста, которые перенесли в тяжелой форме коронавирусную инфекцию, поэтому лучше эксперименты на себе не проводить. Может быть, кому-то это интересно, но я, как переболевший коронавирусом, не советовал бы это делать никому", - отметил Плавунов.
Он подчеркнул, что неправильно подвергать риску своих близких.
Читайте полный текст интервью >>
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