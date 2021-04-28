https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730242408.html
Врач рассказал о неожиданном проявлении COVID-19
Врач рассказал о неожиданном проявлении COVID-19
Даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T07:59
2021-04-28T07:59
2021-04-28T13:09
распространение коронавируса
николай плавунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов."Если на первом этапе мы могли всех пациентов - их было немного - эвакуировать в больницу, то дальше ситуация менялась, у нас появлялось больше информации о клинических проявлениях данного заболевания, соответственно, мы алгоритмы четко могли дифференцировать, как быть с пациентом - он остается дома, он едет в больницу или пациент направляется на проведение томографии в поликлинику, и по данным КТ уже принимается окончательное решение. Поскольку зачастую клинические признаки могут быть у человека не очень выраженными, даже с нормальной сатурацией на КТ мы иногда видели картину поражения 40-50% легких", - рассказал Плавунов.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210428/vrach-1730239252.html
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николай плавунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество