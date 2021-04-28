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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730242408.html
Врач рассказал о неожиданном проявлении COVID-19
Врач рассказал о неожиданном проявлении COVID-19
Даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T07:59
2021-04-28T13:09
распространение коронавируса
николай плавунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов."Если на первом этапе мы могли всех пациентов - их было немного - эвакуировать в больницу, то дальше ситуация менялась, у нас появлялось больше информации о клинических проявлениях данного заболевания, соответственно, мы алгоритмы четко могли дифференцировать, как быть с пациентом - он остается дома, он едет в больницу или пациент направляется на проведение томографии в поликлинику, и по данным КТ уже принимается окончательное решение. Поскольку зачастую клинические признаки могут быть у человека не очень выраженными, даже с нормальной сатурацией на КТ мы иногда видели картину поражения 40-50% легких", - рассказал Плавунов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210428/vrach-1730239252.html
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николай плавунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врач рассказал о неожиданном проявлении COVID-19

07:59 28.04.2021 (обновлено: 13:09 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.
"Если на первом этапе мы могли всех пациентов - их было немного - эвакуировать в больницу, то дальше ситуация менялась, у нас появлялось больше информации о клинических проявлениях данного заболевания, соответственно, мы алгоритмы четко могли дифференцировать, как быть с пациентом - он остается дома, он едет в больницу или пациент направляется на проведение томографии в поликлинику, и по данным КТ уже принимается окончательное решение. Поскольку зачастую клинические признаки могут быть у человека не очень выраженными, даже с нормальной сатурацией на КТ мы иногда видели картину поражения 40-50% легких", - рассказал Плавунов.
Читайте полный текст интервью >>
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 06:59
Медик рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать врача
 
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