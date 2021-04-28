https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730242408.html

Врач рассказал о неожиданном проявлении COVID-19

Врач рассказал о неожиданном проявлении COVID-19

Даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T07:59

2021-04-28T07:59

2021-04-28T13:09

распространение коронавируса

николай плавунов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Даже с нормальной сатурацией компьютерная томография может показать 40-50% поражения легких, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов."Если на первом этапе мы могли всех пациентов - их было немного - эвакуировать в больницу, то дальше ситуация менялась, у нас появлялось больше информации о клинических проявлениях данного заболевания, соответственно, мы алгоритмы четко могли дифференцировать, как быть с пациентом - он остается дома, он едет в больницу или пациент направляется на проведение томографии в поликлинику, и по данным КТ уже принимается окончательное решение. Поскольку зачастую клинические признаки могут быть у человека не очень выраженными, даже с нормальной сатурацией на КТ мы иногда видели картину поражения 40-50% легких", - рассказал Плавунов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210428/vrach-1730239252.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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