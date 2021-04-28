https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730239735.html

В РСПП предложили условия для отмены "ковидного" режима работы

В РСПП предложили условия для отмены "ковидного" режима работы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением упразднять меры по сдерживанию... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T07:13

2021-04-28T07:13

2021-04-28T07:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

российский союз промышленников и предпринимателей

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением упразднять меры по сдерживанию коронавируса в случае, если иммунитет трудового коллектива превышает 60%, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.В письме также уточняется, что российское бизнес-сообщество, "понимая значимость вакцинации, занимает проактивную позицию в продвижении кампании по вакцинации своих работников".При этом компании вынуждены продолжать применять на своих производственных объектах в полном объеме предусмотренные санитарными правилами защитные и профилактические меры."Отсутствие дифференциации в применении профилактических требований, предусмотренных указанными санитарными правилами, в зависимости от уровня иммунной защиты существенно сдерживает мотивацию работников пройти вакцинацию", - считают в союзе.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, российский союз промышленников и предпринимателей, общество