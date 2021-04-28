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В РСПП предложили условия для отмены "ковидного" режима работы
В РСПП предложили условия для отмены "ковидного" режима работы
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением упразднять меры по сдерживанию... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T07:13
2021-04-28T07:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
российский союз промышленников и предпринимателей
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением упразднять меры по сдерживанию коронавируса в случае, если иммунитет трудового коллектива превышает 60%, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.В письме также уточняется, что российское бизнес-сообщество, "понимая значимость вакцинации, занимает проактивную позицию в продвижении кампании по вакцинации своих работников".При этом компании вынуждены продолжать применять на своих производственных объектах в полном объеме предусмотренные санитарными правилами защитные и профилактические меры."Отсутствие дифференциации в применении профилактических требований, предусмотренных указанными санитарными правилами, в зависимости от уровня иммунной защиты существенно сдерживает мотивацию работников пройти вакцинацию", - считают в союзе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, российский союз промышленников и предпринимателей, общество

В РСПП предложили условия для отмены "ковидного" режима работы

07:13 28.04.2021
 
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением упразднять меры по сдерживанию коронавируса в случае, если иммунитет трудового коллектива превышает 60%, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть возможность внести изменения ... дополнить п. 4.4 абзацем следующего содержания: Указанные мероприятия применяются до момента достижения популяционного (коллективного) иммунитета к коронавирусу (60% и более), в том числе на уровне отдельных трудовых коллективов", - говорится в письме, подписанном главой РСПП Александром Шохиным.
В письме также уточняется, что российское бизнес-сообщество, "понимая значимость вакцинации, занимает проактивную позицию в продвижении кампании по вакцинации своих работников".
"Ряд промышленных компаний уже достиг высокого уровня популяционного иммунитета в своих коллективах, где совокупная численность работников, прошедших весь цикл вакцинации, и работников, переболевших COVID-19 и получивших иммунитет естественным путем, составляет более 60%", - сообщает союз.
При этом компании вынуждены продолжать применять на своих производственных объектах в полном объеме предусмотренные санитарными правилами защитные и профилактические меры.
"Отсутствие дифференциации в применении профилактических требований, предусмотренных указанными санитарными правилами, в зависимости от уровня иммунной защиты существенно сдерживает мотивацию работников пройти вакцинацию", - считают в союзе.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаРоссийский союз промышленников и предпринимателейОбщество
 
 
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