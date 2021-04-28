https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730239382.html

Школа в США не допустит к работе вакцинированных от COVID-19 учителей

Школа в США не допустит к работе вакцинированных от COVID-19 учителей

Частная школа в американском штате Флорида, которую спонсируют выступающие против прививок активисты, не допустит к работе вакцинированных против коронавируса... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T07:03

2021-04-28T07:03

2021-04-28T07:03

распространение коронавируса

флорида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Частная школа в американском штате Флорида, которую спонсируют выступающие против прививок активисты, не допустит к работе вакцинированных против коронавируса сотрудников, сообщает телеканал CBS со ссылкой на письмо владельцев учебного заведения.В школе в Майями опасаются якобы "вероятного влияния вакцинированных" на находящихся рядом людей, в том числе учеников, однако ничем не подкрепляют свои заявления. Телеканал же подчеркивает, что медики ранее неоднократно опровергали подобные теории.Владельцы учебного заведения также предупреждают, что в случае лжи сотрудников о вакцинации в их отношении может быть подан судебный иск.Как сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных в США случаев заражения коронавирусом превысило 32,1 миллиона, скончались свыше 573 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. По данным университета, во Флориде за все время зафиксировали более 2,2 миллиона заражений коронавирусом и почти 35 тысяч летальных исходов.

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, сша, в мире