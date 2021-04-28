Школа в США не допустит к работе вакцинированных от COVID-19 учителей
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Частная школа в американском штате Флорида, которую спонсируют выступающие против прививок активисты, не допустит к работе вакцинированных против коронавируса сотрудников, сообщает телеканал CBS со ссылкой на письмо владельцев учебного заведения.
"Мы просим сотрудников, которые не сделали экспериментальную прививку от COVID-19, подождать до окончания учебного года. Мы также рекомендуем, чтобы все преподаватели и сотрудники отложили вакцинацию до того, пока будут доступны последующие исследования о том, оказывает ли это лекарство влияние на невакцинированных лиц. Наша политика заключается в том, чтобы, насколько это возможно, не нанимать людей, получивших экспериментальную прививку от COVID-19", - говорится в письме.
В школе в Майями опасаются якобы "вероятного влияния вакцинированных" на находящихся рядом людей, в том числе учеников, однако ничем не подкрепляют свои заявления. Телеканал же подчеркивает, что медики ранее неоднократно опровергали подобные теории.
Владельцы учебного заведения также предупреждают, что в случае лжи сотрудников о вакцинации в их отношении может быть подан судебный иск.
Как сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число выявленных в США случаев заражения коронавирусом превысило 32,1 миллиона, скончались свыше 573 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. По данным университета, во Флориде за все время зафиксировали более 2,2 миллиона заражений коронавирусом и почти 35 тысяч летальных исходов.