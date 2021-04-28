https://ria.ru/20210428/konkurent-1730201430.html

Стратегический конкурент — это тот, у кого все получается. А у тебя нет

Стратегический конкурент — это тот, у кого все получается. А у тебя нет

Когда в какой-то речи, например, президентской, другую страну называют "стратегическим конкурентом", то это всего лишь лозунг, понятный в целом, но... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

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Когда в какой-то речи, например, президентской, другую страну называют "стратегическим конкурентом", то это всего лишь лозунг, понятный в целом, но неконкретный. А вот когда на нескольких десятках страниц подробно расписано, что такое эта самая конкуренция и как с ней быть, — это куда лучше. Американский "Акт о стратегической конкуренции — 2021" касается только одной страны, Китая. Прочие не радующие Америку страны такого статуса вполне объективно не удостоены.Речь идет о законопроекте, который начал шествие в конгрессе США 14 апреля, а сейчас его фактически завершил. Дело в том, что он прошел комиссию сената по иностранным делам, причем встретил там почти полное двухпартийное единогласие (21 голос за, один — против). То есть теперь мы имеем дело с законченным текстом. А как и когда он окончательно станет законом, уже несущественно. Главное, что он будет теперь влиять на отношения двух сверхдержав на годы вперед.Закон — это значит, что в нем прописаны обязанности разных ведомств в указанные сроки составлять отчеты о конкурирующей деятельности Китая и, тоже в срок, разрабатывать и применять меры противодействия. То есть исполнительная власть уже не отвертится от обязанности вредить Китаю по всем линиям и в указанные сроки. Известно, что конгрессмены США всегда идут на голову впереди администрации, вводя санкции и прочие недружественные акты против внешнего мира — и тогда даже президент лишь разводит руками в ответ на предложения придать гибкости диалогу с "конкурентами" и прочими неприятелями. Если говорить о военной стратегии, то полный текст документа предрекает увеличение вдвое ядерного арсенала Китая в обозримый период, не говоря о возросших возможностях страны в космосе и о разрабатываемой совместно с Россией системой раннего предупреждения о ядерном нападении. Вывод: с Китаем надо договариваться о правилах игры и предотвращении случайных фатальных инцидентов. Это по-американски: китайцы в военном смысле сильны почти так же, как мы, значит — не ругаемся и ведем себя прилично. Но еще есть раздел об экономической конкуренции. И вот тут много открытий. Например, китайскую экономику, в том числе частные компании, поддерживает государство — информационно, субсидиями, дипломатией ради заключения контрактов. И это, с точки зрения США, возмутительно. Более того, есть и такие строчки: Китай продвигает политику, которая поощряет местное производство вместо импорта и оказывает предпочтение компаниям, внедряющим "уникальные технологические стандарты, которые используют китайские фирмы вместо глобально общепринятых стандартов". Пекин даже создает специальные привилегии своим компаниям "в ключевых секторах, обозначенных как стратегические", а именно — в телекоммуникациях, нефтяном и энергетическом секторе, авиации, банковском деле и полупроводниках.Фактически перед нами краткое и ясное изложение того, что привело Китай к его сегодняшнему статусу, равному США в экономике. То есть рецепт успеха. Цитируемый акт конгресса может нам сколько угодно объяснять, что все это запрещено, потому что не соответствует правилам свободного рынка. Но кто вообще сказал, что все правила этого самого рынка обязательны к исполнению? И вот сейчас те же сенаторы констатируют: впервые в истории США другая держава сравнялась с ней по объему экономической активности, в том числе на мировой арене. И этот факт надо "тщательно осмыслить". То есть они еще не осмыслили, но чувствуют, что стратегический конкурент плох тем, что у него все отлично получается, а у тебя — чуть похуже. И тогда надо его как-то заставить следовать правилам, которые не принесут ему такого, как раньше, успеха, — тем правилам, по которым Америка делает вид, что честно играет.Ну и не забудем о неизбежном в таких документах — о все растущем списке обвинений Китая во внутренних зверствах и прочем зажиме демократии. Здесь механика работает исправно. Вот только один свежий пример, который еще не вошел в стандартный обвинительный акт. Китайские власти, оказывается, бесконтрольно отбирают у людей органы для пересадки. А также забирают у них кровь в необычных количествах. И делается все это почему-то почти исключительно в отношении членов тоталитарной секты "Фалуньгун", которая учредила над китайскими властями свой трибунал (поскольку квартирует эта секта давно уже за пределами Китая, в том числе в США, то там трибунал и работает). В федеральном американском списке преступлений китайского режима расчленения сектантов на органы пока нет. Но сенат штата Техас уже принял соответствующую резолюцию, так что дойдет и до более высокого уровня. А потом пусть кто-то спросит "где факты и доказательства?" и попробует таким путем эти обвинения вычеркнуть из нужных документов. И единственное, что здесь можно сказать: где логика? Нам объясняют, что по части репрессий Китай превзошел все лимиты фантазии авторов романов ужасов. Но тогда страна давно должна была превратиться в ад — активные и пассивные протесты и саботаж, прочие методы сопротивления. Однако в Китае этого почему-то нет, зато на ад похожи многие управляемые демократами штаты США — с их толпами чернокожих погромщиков или нелегальных мигрантов, с сопутствующим расколом нации. В общем, что-то не сходится.Американские конгрессмены, в принципе, сделали полезное для нас дело: расставили все точки над "i".Нам этого не хватает. Например, недавно российский МИД объявил, что Москва составляет список недружественных нам государств — и США туда точно войдут. Но пока что известно лишь, что посольствам таких государств нельзя будет нанимать в штат россиян. А хотелось бы иметь четкий список того, что именно делает государство недружественным и что его ждет. Если, например, оно финансирует на нашей территории подрывные проекты и движения, то этого достаточно для попадания в список или еще не совсем? Но то дружба и вражда, а конкуренция — это вроде как о том, кто успешнее работает и как его за это наказать. Насчет соревнования США и Китая все уже ясно, но конкурируют ведь в нашем мире все со всеми и всегда. И что будет, если любая и всякая страна усвоит американский подход и начнет обязывать конкурента играть по своим правилам? А ничего не будет. Кроме составления грозных документов, мешающих властям смотреть трезво на собственные действия.

https://ria.ru/20210427/ssha-1730085001.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20210427/1730135059.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, авторы, мнение - авторы