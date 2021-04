Биография Майкла Коллинза

https://ria.ru/20210428/kollinz-1730391850.html

Американский астронавт, летчик-испытатель Майкл Коллинз (Michael Collins) родился в 31 октября 1930 года в Риме (Италия).В 1952 году окончил Военную академию США, после чего решил стать летчиком-испытателем. В 1961 году окончил Школу ВВС США по подготовке пилотов для экспериментальных летных испытаний (Air Force Experimental Flight Test Pilot School) в Калифорнии. Служил летчиком-испытателем в Летно-испытательном центре ВВС (Air Force Flight Test Center) на базе ВВС "Эдвардс". Занимался всеми видами испытаний новых моделей самолетов ВВС США.В 1962-1963 годы прошел подготовку в Аэрокосмической школе пилотов-исследователей ВВС (Air Force Aerospace Research Pilot School).В 1963 году был отобран в 3-й отряд астронавтов НАСА. Дважды совершал полеты в космос. 18-21 июля 1966 года был пилотом корабля Gemini-10. Дважды выходил в открытый космос. Продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 46 минут 39 секунд.16-24 июля 1969 года являлся пилотом командного модуля корабля Apollo-11, впервые совершившего посадку на Луну. Во время работы на поверхности Луны Эдвина Олдрина и Нейла Армстронга, оставался на орбите в командном модуле. Продолжительность полета составила 8 суток 3 часа 18 минут 35 секунд.В 1970 году ушел из ВВС США в звании генерал-майора.В 1971-1978 годы являлся директором Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского институтаАвтор и соавтор книг "Первые на Луне" (First on the Moon), "Оседлавшие огонь" (Carrying the Fire), "Полет на Луну и в другие странные места" (Flying to the Moon and Other Strange Places), "Старт: История американской космонавтики" (Lift Off: The Story of America's Adventure in Space).После полета на корабле Apollo-11 был награжден высшими государственными наградами 11 стран.Имя Майкла Коллинза внесено в Зал славы американских астронавтов (U.S. Astronaut Hall of Fame).28 апреля 2021 года Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет, причиной смерти стал рак. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

