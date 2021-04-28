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Умер американский астронавт Майкл Коллинз
Умер американский астронавт Майкл Коллинз
Участник первого в истории космического полета с высадкой на Луну астронавт НАСА Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет, причиной смерти стал рак, сообщили... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:37
2021-04-28T19:56
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Участник первого в истории космического полета с высадкой на Луну астронавт НАСА Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет, причиной смерти стал рак, сообщили родные на его странице в Twitter.По словам семьи, последние дни Коллинз провел в окружении родственников.Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля "Аполлон-11". Лунный модуль корабля вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином в июле 1969 года впервые в мире совершил посадку на Луну. Коллинз в это время ждал своих коллег на окололунной орбите.
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базз олдрин, луна, наса, нил армстронг, космос - риа наука, сша, в мире

Умер американский астронавт Майкл Коллинз

19:37 28.04.2021 (обновлено: 19:56 28.04.2021)
 
© Фото : NASAАстронавт Майкл Коллинз
Астронавт Майкл Коллинз - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : NASA
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Участник первого в истории космического полета с высадкой на Луну астронавт НАСА Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет, причиной смерти стал рак, сообщили родные на его странице в Twitter.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после доблестной битвы с раком", — говорится в заявлении.

По словам семьи, последние дни Коллинз провел в окружении родственников.
Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля "Аполлон-11". Лунный модуль корабля вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином в июле 1969 года впервые в мире совершил посадку на Луну. Коллинз в это время ждал своих коллег на окололунной орбите.
 
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