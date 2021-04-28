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Умер американский астронавт Майкл Коллинз

Умер американский астронавт Майкл Коллинз

Участник первого в истории космического полета с высадкой на Луну астронавт НАСА Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет, причиной смерти стал рак, сообщили... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:37

2021-04-28T19:37

2021-04-28T19:56

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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Участник первого в истории космического полета с высадкой на Луну астронавт НАСА Майкл Коллинз скончался в возрасте 90 лет, причиной смерти стал рак, сообщили родные на его странице в Twitter.По словам семьи, последние дни Коллинз провел в окружении родственников.Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля "Аполлон-11". Лунный модуль корабля вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином в июле 1969 года впервые в мире совершил посадку на Луну. Коллинз в это время ждал своих коллег на окололунной орбите.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

базз олдрин, луна, наса, нил армстронг, космос - риа наука, сша, в мире