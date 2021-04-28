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Наука
https://ria.ru/20210428/kofe-1730301180.html
Ученые установили, какие люди любят кофе
Ученые установили, какие люди любят кофе
Австралийские ученые установили, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, подсознательно избегают кофе или выбирают... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:15
2021-04-28T17:35
наука
кофе
генетика
биология
здоровье
австралия
питание
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Австралийские ученые установили, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина, а те, у кого "хорошая" генетика в этой части, обычно употребляют его с удовольствием. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.Авторы работы задались вопросом, почему некоторые люди не любят кофе: дело только во вкусовых пристрастиях, либо кофе у них вызывает неприятные ощущения, например тахикардию?Вместе с коллегами из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) они проанализировали данные 390 435 участников из британского биобанка в возрасте от 39 до 73 лет.Ученые сравнили информацию о привычках употребления кофе с уровнями систолического и диастолического артериального давления и базовой частотой сердечных сокращений у участников исследования, а также проанализировали причинно-следственные связи между факторами методом менделевской рандомизации. В результате они получили доказательства того, что на потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Иными словам, генетика не только отвечает за тягу к кофе; организм также сам регулирует количество потребления, защищая организм от чрезмерной дозы."Люди пьют кофе по разным причинам: чтобы взбодриться, когда они устали, потому что он приятный на вкус или потому, что это часть их повседневной жизни, — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования профессора Элины Хиппёнен (Elina Hyppönen). — Но мы не осознаем, что люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высокое их кровяное давление, и это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма".Авторы отмечают, что по количеству выпиваемого кофе косвенно можно судить о здоровье сердца и сосудов.В Австралии каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина страдают от гипертонии, причем это состояние считается фактором риска многих опасных болезней, включая инсульт, сердечную недостаточность и хроническое заболевание почек. Если даже часть из них откажутся от ежедневного употребления кофе, это, по словам авторов, будет значительным шагом вперед. "Если ваше тело советует вам не пить лишнюю чашку кофе, вероятно, этому есть причина. Слушайте свое тело, оно больше знает о вашем здоровье, чем вы думаете", — заключила профессор Хиппёнен.
https://ria.ru/20210422/kofe-1729465297.html
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кофе, генетика, биология, здоровье, австралия, питание

Ученые установили, какие люди любят кофе

13:15 28.04.2021 (обновлено: 17:35 28.04.2021)
 
© Pixabay / grafmexЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Pixabay / grafmex
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Австралийские ученые установили, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина, а те, у кого "хорошая" генетика в этой части, обычно употребляют его с удовольствием. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.
Авторы работы задались вопросом, почему некоторые люди не любят кофе: дело только во вкусовых пристрастиях, либо кофе у них вызывает неприятные ощущения, например тахикардию?
Вместе с коллегами из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI) они проанализировали данные 390 435 участников из британского биобанка в возрасте от 39 до 73 лет.
Ученые сравнили информацию о привычках употребления кофе с уровнями систолического и диастолического артериального давления и базовой частотой сердечных сокращений у участников исследования, а также проанализировали причинно-следственные связи между факторами методом менделевской рандомизации.
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В результате они получили доказательства того, что на потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Иными словам, генетика не только отвечает за тягу к кофе; организм также сам регулирует количество потребления, защищая организм от чрезмерной дозы.
"Люди пьют кофе по разным причинам: чтобы взбодриться, когда они устали, потому что он приятный на вкус или потому, что это часть их повседневной жизни, — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования профессора Элины Хиппёнен (Elina Hyppönen). — Но мы не осознаем, что люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высокое их кровяное давление, и это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма".
Авторы отмечают, что по количеству выпиваемого кофе косвенно можно судить о здоровье сердца и сосудов.
"Это означает, что тот, кто пьет много кофе, вероятно, более устойчив к кофеину с генетической точки зрения, чем тот, кто пьет его мало. И наоборот, человек, не пьющий кофе, или тот, кто пьет кофе без кофеина, более склонен к побочным эффектам кофеина и более подвержен высокому кровяному давлению", — продолжает ученый.
В Австралии каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина страдают от гипертонии, причем это состояние считается фактором риска многих опасных болезней, включая инсульт, сердечную недостаточность и хроническое заболевание почек. Если даже часть из них откажутся от ежедневного употребления кофе, это, по словам авторов, будет значительным шагом вперед.
"Если ваше тело советует вам не пить лишнюю чашку кофе, вероятно, этому есть причина. Слушайте свое тело, оно больше знает о вашем здоровье, чем вы думаете", — заключила профессор Хиппёнен.
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