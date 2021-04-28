https://ria.ru/20210428/kleschi-1730236213.html
Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
Появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон могут свидетельствовать о том, что человека укусил инфицированный клещ, рассказали РИА Новости опрошенные врачи. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T03:22
2021-04-28T03:22
2021-04-28T03:22
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон могут свидетельствовать о том, что человека укусил инфицированный клещ, рассказали РИА Новости опрошенные врачи.Собеседник агентства уточнил, что если в эпидсезон ребенок посещал лес или эндемичные районы и у него возникли симптомы инфекционного заболевания - лихорадка любой степени, появление высыпаний, которые носят кольцевидный характер, - необходимо обратиться к врачу и сообщить о данных фактах для исключения инфекций, передающихся клещами.При этом заведующий приемным отделением, врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова отмечает, что у взрослого человека после укуса клеща появляются такие же симптомы, как и у ребенка, - температура и сыпь.Врач Ртищев объясняет, что самый простой способ удалить клеща самостоятельно - при помощи нитки, в походе и в лесу ее можно вытащить из одежды. Ниткой нужно обвязать вокруг того места, где клещ присосался к коже, и выкрутить по часовой стрелке. Чем раньше его вытащить – тем меньше шансов, что инфекция попадет в кровь."Если клеща удалось извлечь, рекомендуется оперативно доставить его в лабораторию Роспотребнадзора или любую другую лабораторию. В течение 1-2 суток будет проведено исследование на наличие возбудителя четырех инфекций - клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз. При обнаружении возбудителей будет назначена экстренная профилактика. При боррелиозе назначается курс антибактериальной терапии. При клещевом энцефалите, если ребенок не был привит, в первые 96 часов в травмпункте детского центра по профилактике клещевых инфекций вводится специфический иммуноглобулин. Введение препарата после 96 часов от момента присасывания запрещено", - добавляет специалист.
https://ria.ru/20210411/kleschi-1727743632.html
https://ria.ru/20210405/klesch-1604294548.html
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россия, общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Появление лихорадки и сыпи на теле в эпидсезон могут свидетельствовать о том, что человека укусил инфицированный клещ, рассказали РИА Новости опрошенные врачи.
"Инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца. В течение этого периода необходимо вести наблюдение за ребенком. Если у ребенка появятся какие-либо жалобы, например лихорадка, сыпь на теле, следует обратиться к педиатру, указав на факт присасывания. Стоит помнить, что если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь", - рассказал врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев.
Собеседник агентства уточнил, что если в эпидсезон ребенок посещал лес или эндемичные районы и у него возникли симптомы инфекционного заболевания - лихорадка любой степени, появление высыпаний, которые носят кольцевидный характер, - необходимо обратиться к врачу и сообщить о данных фактах для исключения инфекций, передающихся клещами.
При этом заведующий приемным отделением, врач-инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова отмечает, что у взрослого человека после укуса клеща появляются такие же симптомы, как и у ребенка, - температура и сыпь.
"Не стоит паниковать, если вас укусил клещ. Необходимо как можно быстрей удалить клеща. Это можно сделать самостоятельно или же обратиться в травмпункт по месту жительства, или в кабинет иммунопрофилактики клещевого энцефалита в ИКБ №2. После укуса необходимо сдать клеща на исследование на клещевые инфекции, при выявлении которых следует проконсультироваться с врачом-инфекционистом", - рассказывает она.
Врач Ртищев объясняет, что самый простой способ удалить клеща самостоятельно - при помощи нитки, в походе и в лесу ее можно вытащить из одежды. Ниткой нужно обвязать вокруг того места, где клещ присосался к коже, и выкрутить по часовой стрелке. Чем раньше его вытащить – тем меньше шансов, что инфекция попадет в кровь.
"Если клеща удалось извлечь, рекомендуется оперативно доставить его в лабораторию Роспотребнадзора
или любую другую лабораторию. В течение 1-2 суток будет проведено исследование на наличие возбудителя четырех инфекций - клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз. При обнаружении возбудителей будет назначена экстренная профилактика. При боррелиозе назначается курс антибактериальной терапии. При клещевом энцефалите, если ребенок не был привит, в первые 96 часов в травмпункте детского центра по профилактике клещевых инфекций вводится специфический иммуноглобулин. Введение препарата после 96 часов от момента присасывания запрещено", - добавляет специалист.