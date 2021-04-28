https://ria.ru/20210428/kipr-1730267475.html

Власти Кипра заподозрили в незаконной выдаче "золотых паспортов"

Власти Кипра заподозрили в незаконной выдаче "золотых паспортов"

Правительство Кипра за 13 лет незаконно предоставило гражданство почти 3,5 тысячи родственников инвесторов и менеджерам крупных компаний в рамках инвестиционной РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:51

2021-04-28T10:51

2021-04-28T14:30

никос анастасиадис

евросоюз

димитрис христофиас

кипр

сша

в мире

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АФИНЫ, 28 апр — РИА Новости. Правительство Кипра за 13 лет незаконно предоставило гражданство почти 3,5 тысячи родственников инвесторов и менеджерам крупных компаний в рамках инвестиционной программы, говорится в промежуточном отчете комитета по расследованию, созданного для изучения натурализации.Согласно данным, с 2007 года "золотые паспорта" получили 6779 человек. При президенте Тасосе Пападопулосе гражданство дали пятерым, при Димитрисе Христофиасе — 228. Подавляющее большинство документов (6546) приходится на период правительства Никоса Анастасиадиса с 2013 года.Из 6779 натурализованных физлиц 51,79% (члены семьи инвестора) не подпадали под действие закона и, по мнению авторов, получили гражданство незаконно.Супруги и дети иностранных предпринимателей не считаются инвесторами, их натурализация по причине родственных связей, как говорится в отчете, выходила за правовые рамки. Также комитет посчитал выдачу паспортов людям, натурализованным в качестве менеджеров компаний, которые занимались капиталовложением на Кипре, нарушением — они также не были предпринимателями или инвесторами.Среди нарушений — завышенная стоимость недвижимости: в некоторых случаях инвесторы при ее приобретении завышали стоимость вдвое.При изучении дел инвесторов с высоким риском выяснилось, что 57,81% (из 417 человек) не соответствовали установленным критериям. Комитет рассмотрел возможность лишить гражданства 44 человек и изучает подобные меры в отношении еще 22 инвесторов. В отчете рассматривается также роль совета министров, министерств внутренних дел и финансов, парламента, банковской системы в предоставлении гражданства. Два министра и президент Кипра, говорится в документе, не применяли принцип беспристрастности при принятии решений в Совете министров о натурализации в качестве исключения.Свидетели — архиепископ и президентКомитет заслушал 23 свидетеля — нынешних и бывших министров, депутатов, президента Кипра Никоса Анастасиадиса, архиепископа Хризостома, экс-спикера парламента Димитриса Силлуриса.Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в показаниях подтвердил отправку в 2015 году письма министру внутренних дел с просьбой одобрить запросы трех заявителей на получение гражданства. Имена заявителей в отчете скрыты. Хризостом II сообщил, что "девелопер" внес пожертвование архиепископии, сумма также не разглашается.Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что процедуры контроля при предоставлении гражданства постепенно менялись и ужесточались.СкандалКипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции, отменили с 1 ноября. Она действовала с 2013 года и принесла порядка восьми миллиардов евро инвестиций, а власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов.США и Евросоюз постоянно критиковали республику за продажу документов.Чиновников заставляли ужесточить финансовую систему, и в декабре 2018 года проверки заявителей усилили. В 2019-м приняли новые правила, которые направлены на защиту престижа Кипра. В ноябре того же года Совет министров решил начать лишать документов 26 человек, получивших гражданство в порядке исключения. Тогда речь шла о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малайзийце.КИП отменили после выхода фильма о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал. По словам местных экспертов, это обрушило всю политическую систему Кипра и привело ее к коллапсу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/pasport-1728080626.html

https://realty.ria.ru/20210422/vnzh-1729402456.html

https://ria.ru/20201222/nalogi-1590369645.html

https://ria.ru/20210209/kipr-1596659555.html

кипр

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никос анастасиадис, евросоюз, димитрис христофиас, кипр, сша, в мире