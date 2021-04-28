https://ria.ru/20210428/kinofest-1730368701.html
На площадке Общероссийского народного фронта стартовал кинофест LAMPA
На площадке Общероссийского народного фронта стартовал кинофест LAMPA
Церемония открытия кинофеста LAMPA.Moscow прошла на площадке Общероссийского народного фронта 28 апреля. Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:00
2021-04-28T18:00
2021-04-28T18:03
антон богданов
фонд президентских грантов
яна поплавская
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Церемония открытия кинофеста LAMPA.Moscow прошла на площадке Общероссийского народного фронта 28 апреля. Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для участников мероприятия фестивальные показы и творческие встречи, направленные на совершенствование навыков съемки захватывающего и одновременно трогательного социального кино, сообщили в пресс-службе проекта.С приветственным словом в адрес участников кинофеста обратилась президент международного кинофестиваля "Лампа" Ольга Зубкова. В рамках кинофеста также состоялось открытие интерактивной выставки "Ярче, чем в кино!". Вниманию участников были представлены 20 короткометражных фильмов, с которыми участники могли ознакомиться, отсканировав QR-код. Представленные киноработы посвящены таким темам, как уменьшение неравенства, сохранение окружающей среды и экосистем планеты, продвижение гражданских инициатив, а также предлагают свой взгляд на решение проблем современного общества.В ходе дискуссии-кинопоказа "Как попадают в кино?" Антон Богданов, режиссер художественного фильма об инклюзивной среде "Нормальный только я!", поделился с участниками историями о фильмах кинофестиваля "Лампа", которые меняют жизнь людей и целых сообществ. Участники получили ценные рекомендации, как стать героем или режиссером короткометражного фильма "Лампа" и как это может преобразовать мир.Ярким завершением мероприятия станет вечерний фестивальный показ "Кино без границ", ведущей которого стала актриса, журналист, теле- и радиоведущая, председатель жюри кинофестиваля "Лампа" Яна Поплавская. В рамках кинофеста будут показаны истории номинантов кинофестиваля 2014–2020 годов."Лампа" – благотворительный кинематографический проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в мире. Мероприятия кинофестиваля проводятся при поддержке Народного фронта и Российского союза спасателей при поддержке Фонда президентских грантов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антон богданов, фонд президентских грантов, яна поплавская, общероссийский народный фронт, общество
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Церемония открытия кинофеста LAMPA.Moscow прошла на площадке Общероссийского народного фронта 28 апреля. Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для участников мероприятия фестивальные показы и творческие встречи, направленные на совершенствование навыков съемки захватывающего и одновременно трогательного социального кино, сообщили в пресс-службе проекта.
С приветственным словом в адрес участников кинофеста обратилась президент международного кинофестиваля "Лампа" Ольга Зубкова.
"Сегодня в Москве после вчерашних непогод взошло солнце, а еще зажглась, включилась "Лампа". Рада, что фестиваль начал путешествовать по регионам России. Рада, что можем обняться вживую. Уверена, что площадки, которые вы сегодня посетите, фильмы, которые вы сегодня увидите, добавят в вашу жизнь эмоций и открытий, ведь человек живет открытиями и эмоциями. Возможно, кто-то из вас сегодня перед сном своему ребенку вместо традиционной сказки расскажет историю какого-то героя из фильма – участника фестиваля. Благодарю Народный фронт за предоставление площадки и нежное партнерство в подготовке этого мероприятия, за гостеприимство. Хочу, чтобы сегодняшний день сделал нашу жизнь ярче, чем в кино", – заявила Зубкова.
В рамках кинофеста также состоялось открытие интерактивной выставки "Ярче, чем в кино!". Вниманию участников были представлены 20 короткометражных фильмов, с которыми участники могли ознакомиться, отсканировав QR-код. Представленные киноработы посвящены таким темам, как уменьшение неравенства, сохранение окружающей среды и экосистем планеты, продвижение гражданских инициатив, а также предлагают свой взгляд на решение проблем современного общества.
В ходе дискуссии-кинопоказа "Как попадают в кино?" Антон Богданов, режиссер художественного фильма об инклюзивной среде "Нормальный только я!", поделился с участниками историями о фильмах кинофестиваля "Лампа", которые меняют жизнь людей и целых сообществ. Участники получили ценные рекомендации, как стать героем или режиссером короткометражного фильма "Лампа" и как это может преобразовать мир.
Ярким завершением мероприятия станет вечерний фестивальный показ "Кино без границ", ведущей которого стала актриса, журналист, теле- и радиоведущая, председатель жюри кинофестиваля "Лампа" Яна Поплавская. В рамках кинофеста будут показаны истории номинантов кинофестиваля 2014–2020 годов.
"Лампа" – благотворительный кинематографический проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в мире. Мероприятия кинофестиваля проводятся при поддержке Народного фронта и Российского союза спасателей при поддержке Фонда президентских грантов.