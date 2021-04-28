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На площадке Общероссийского народного фронта стартовал кинофест LAMPA
На площадке Общероссийского народного фронта стартовал кинофест LAMPA
Церемония открытия кинофеста LAMPA.Moscow прошла на площадке Общероссийского народного фронта 28 апреля. Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:00
2021-04-28T18:03
антон богданов
фонд президентских грантов
яна поплавская
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Церемония открытия кинофеста LAMPA.Moscow прошла на площадке Общероссийского народного фронта 28 апреля. Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для участников мероприятия фестивальные показы и творческие встречи, направленные на совершенствование навыков съемки захватывающего и одновременно трогательного социального кино, сообщили в пресс-службе проекта.С приветственным словом в адрес участников кинофеста обратилась президент международного кинофестиваля "Лампа" Ольга Зубкова. В рамках кинофеста также состоялось открытие интерактивной выставки "Ярче, чем в кино!". Вниманию участников были представлены 20 короткометражных фильмов, с которыми участники могли ознакомиться, отсканировав QR-код. Представленные киноработы посвящены таким темам, как уменьшение неравенства, сохранение окружающей среды и экосистем планеты, продвижение гражданских инициатив, а также предлагают свой взгляд на решение проблем современного общества.В ходе дискуссии-кинопоказа "Как попадают в кино?" Антон Богданов, режиссер художественного фильма об инклюзивной среде "Нормальный только я!", поделился с участниками историями о фильмах кинофестиваля "Лампа", которые меняют жизнь людей и целых сообществ. Участники получили ценные рекомендации, как стать героем или режиссером короткометражного фильма "Лампа" и как это может преобразовать мир.Ярким завершением мероприятия станет вечерний фестивальный показ "Кино без границ", ведущей которого стала актриса, журналист, теле- и радиоведущая, председатель жюри кинофестиваля "Лампа" Яна Поплавская. В рамках кинофеста будут показаны истории номинантов кинофестиваля 2014–2020 годов."Лампа" – благотворительный кинематографический проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в мире. Мероприятия кинофестиваля проводятся при поддержке Народного фронта и Российского союза спасателей при поддержке Фонда президентских грантов.
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РИА Новости
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4.7
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антон богданов, фонд президентских грантов, яна поплавская, общероссийский народный фронт, общество

На площадке Общероссийского народного фронта стартовал кинофест LAMPA

18:00 28.04.2021 (обновлено: 18:03 28.04.2021)
 
CC0 / Pexels / Зрители в зале кинотеатра
Зрители в зале кинотеатра - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC0 / Pexels /
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Церемония открытия кинофеста LAMPA.Moscow прошла на площадке Общероссийского народного фронта 28 апреля. Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для участников мероприятия фестивальные показы и творческие встречи, направленные на совершенствование навыков съемки захватывающего и одновременно трогательного социального кино, сообщили в пресс-службе проекта.
С приветственным словом в адрес участников кинофеста обратилась президент международного кинофестиваля "Лампа" Ольга Зубкова.

"Сегодня в Москве после вчерашних непогод взошло солнце, а еще зажглась, включилась "Лампа". Рада, что фестиваль начал путешествовать по регионам России. Рада, что можем обняться вживую. Уверена, что площадки, которые вы сегодня посетите, фильмы, которые вы сегодня увидите, добавят в вашу жизнь эмоций и открытий, ведь человек живет открытиями и эмоциями. Возможно, кто-то из вас сегодня перед сном своему ребенку вместо традиционной сказки расскажет историю какого-то героя из фильма – участника фестиваля. Благодарю Народный фронт за предоставление площадки и нежное партнерство в подготовке этого мероприятия, за гостеприимство. Хочу, чтобы сегодняшний день сделал нашу жизнь ярче, чем в кино", – заявила Зубкова.

В рамках кинофеста также состоялось открытие интерактивной выставки "Ярче, чем в кино!". Вниманию участников были представлены 20 короткометражных фильмов, с которыми участники могли ознакомиться, отсканировав QR-код. Представленные киноработы посвящены таким темам, как уменьшение неравенства, сохранение окружающей среды и экосистем планеты, продвижение гражданских инициатив, а также предлагают свой взгляд на решение проблем современного общества.
В ходе дискуссии-кинопоказа "Как попадают в кино?" Антон Богданов, режиссер художественного фильма об инклюзивной среде "Нормальный только я!", поделился с участниками историями о фильмах кинофестиваля "Лампа", которые меняют жизнь людей и целых сообществ. Участники получили ценные рекомендации, как стать героем или режиссером короткометражного фильма "Лампа" и как это может преобразовать мир.
Ярким завершением мероприятия станет вечерний фестивальный показ "Кино без границ", ведущей которого стала актриса, журналист, теле- и радиоведущая, председатель жюри кинофестиваля "Лампа" Яна Поплавская. В рамках кинофеста будут показаны истории номинантов кинофестиваля 2014–2020 годов.
"Лампа" – благотворительный кинематографический проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в мире. Мероприятия кинофестиваля проводятся при поддержке Народного фронта и Российского союза спасателей при поддержке Фонда президентских грантов.
 
Антон БогдановФонд президентских грантовЯна ПоплавскаяОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
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