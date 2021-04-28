https://ria.ru/20210428/kinofest-1730368701.html

На площадке Общероссийского народного фронта стартовал кинофест LAMPA

На площадке Общероссийского народного фронта стартовал кинофест LAMPA

Церемония открытия кинофеста LAMPA.Moscow прошла на площадке Общероссийского народного фронта 28 апреля. Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:00

2021-04-28T18:00

2021-04-28T18:03

антон богданов

фонд президентских грантов

яна поплавская

общероссийский народный фронт

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Церемония открытия кинофеста LAMPA.Moscow прошла на площадке Общероссийского народного фронта 28 апреля. Известные актеры, режиссеры и деятели кино провели для участников мероприятия фестивальные показы и творческие встречи, направленные на совершенствование навыков съемки захватывающего и одновременно трогательного социального кино, сообщили в пресс-службе проекта.С приветственным словом в адрес участников кинофеста обратилась президент международного кинофестиваля "Лампа" Ольга Зубкова. В рамках кинофеста также состоялось открытие интерактивной выставки "Ярче, чем в кино!". Вниманию участников были представлены 20 короткометражных фильмов, с которыми участники могли ознакомиться, отсканировав QR-код. Представленные киноработы посвящены таким темам, как уменьшение неравенства, сохранение окружающей среды и экосистем планеты, продвижение гражданских инициатив, а также предлагают свой взгляд на решение проблем современного общества.В ходе дискуссии-кинопоказа "Как попадают в кино?" Антон Богданов, режиссер художественного фильма об инклюзивной среде "Нормальный только я!", поделился с участниками историями о фильмах кинофестиваля "Лампа", которые меняют жизнь людей и целых сообществ. Участники получили ценные рекомендации, как стать героем или режиссером короткометражного фильма "Лампа" и как это может преобразовать мир.Ярким завершением мероприятия станет вечерний фестивальный показ "Кино без границ", ведущей которого стала актриса, журналист, теле- и радиоведущая, председатель жюри кинофестиваля "Лампа" Яна Поплавская. В рамках кинофеста будут показаны истории номинантов кинофестиваля 2014–2020 годов."Лампа" – благотворительный кинематографический проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в мире. Мероприятия кинофестиваля проводятся при поддержке Народного фронта и Российского союза спасателей при поддержке Фонда президентских грантов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон богданов, фонд президентских грантов, яна поплавская, общероссийский народный фронт, общество