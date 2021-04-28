https://ria.ru/20210428/khramy-1730381548.html
Власти Москвы рассказали о заполняемости храмов на Пасху
Власти Москвы рассказали о заполняемости храмов на Пасху
Храмы Москвы на Пасху, как ожидается, посетит большее число людей, чем на Рождество - свыше 200 тысяч человек; но до уровня посещаемости 2019 года с учетом всех РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:07
2021-04-28T19:07
2021-04-28T19:07
религия и мировоззрение
россия
пасха
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Храмы Москвы на Пасху, как ожидается, посетит большее число людей, чем на Рождество - свыше 200 тысяч человек; но до уровня посещаемости 2019 года с учетом всех ограничений по коронавирусу не дойдет, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.Он отметил, что в храмах на Пасху продолжат действовать все ограничения по коронавирусу, в частности, масочный режим и соблюдение социальной дистанции. По его словам, каждый храм определяет допустимое количество посетителей исходя из своей вместимости, чтобы обеспечить соблюдение дистанции в 1,5 метра."У нас в 2019 году на богослужениях пасхальных и на освящении присутствовало около 1,5 миллионов, в этом году на Рождество Христово в храмы пришло около 200 тысяч человек. Поэтому, я думаю, если говорить о посещаемости, то ясно, что будет больше, чем 200 тысяч, но явно значительно меньше, чем 1,5 миллиона, с учетом всех ограничений", - сказал Сучков.Он добавил, что на улице будет проходить освящение куличей. Требования Роспотребнадзора там также действуют: необходимо соблюдение дистанции между людьми и расстояния между столами, обеспечение того, чтобы не было толп и очередей."У нас не сняты ограничения на массовые мероприятия в Москве, но это не говорит о том, что храмы на Пасху не будут работать. Богослужения будут в чуть более 500 храмов, это практически все. Богослужения будут и в храмах, и на прихрамовых территориях, внутри ограды", - сказал Сучков."В самих храмах масочный режим, естественно, соблюдение дистанции 1,5 метра. В общем, будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово. Все священнослужители знают об этом, и, естественно, доведут всем, чтобы все, что требует Роспотребнадзор, выполнялось", - добавил он.В 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах РПЦ по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.
https://ria.ru/20210428/prichastie-1730367344.html
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россия, пасха, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Храмы Москвы
на Пасху, как ожидается, посетит большее число людей, чем на Рождество - свыше 200 тысяч человек; но до уровня посещаемости 2019 года с учетом всех ограничений по коронавирусу не дойдет, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Он отметил, что в храмах на Пасху продолжат действовать все ограничения по коронавирусу, в частности, масочный режим и соблюдение социальной дистанции. По его словам, каждый храм определяет допустимое количество посетителей исходя из своей вместимости, чтобы обеспечить соблюдение дистанции в 1,5 метра.
"У нас в 2019 году на богослужениях пасхальных и на освящении присутствовало около 1,5 миллионов, в этом году на Рождество Христово в храмы пришло около 200 тысяч человек. Поэтому, я думаю, если говорить о посещаемости, то ясно, что будет больше, чем 200 тысяч, но явно значительно меньше, чем 1,5 миллиона, с учетом всех ограничений", - сказал Сучков.
Он добавил, что на улице будет проходить освящение куличей. Требования Роспотребнадзора
там также действуют: необходимо соблюдение дистанции между людьми и расстояния между столами, обеспечение того, чтобы не было толп и очередей.
"У нас не сняты ограничения на массовые мероприятия в Москве, но это не говорит о том, что храмы на Пасху не будут работать. Богослужения будут в чуть более 500 храмов, это практически все. Богослужения будут и в храмах, и на прихрамовых территориях, внутри ограды", - сказал Сучков.
"В самих храмах масочный режим, естественно, соблюдение дистанции 1,5 метра. В общем, будут действовать те же требования Роспотребнадзора, что и на Рождество Христово. Все священнослужители знают об этом, и, естественно, доведут всем, чтобы все, что требует Роспотребнадзор, выполнялось", - добавил он.
В 2020 году в большинстве регионов России
пасхальные богослужения в храмах РПЦ
по требованию санитарных властей проходили без участия прихожан из-за эпидемии коронавируса.