https://ria.ru/20210428/khimiya-1730264086.html

"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде

"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде

Почему молоко (даже с пометкой “органическое”!) не скисает, а гамбургеры из фастфуда - подозрительно долго хранятся? Опасен ли глутамат натрия, благодаря которому чипсы - такие вкусные? Насколько мясо из консервной банки хуже, чем свежее мясо, сваренное в кастрюле? Разбираемся, вредны ли на самом деле консерванты и “усилители” вкуса.

2021-04-28T12:00

2021-04-28T12:00

2021-04-28T12:00

правда тела

подкаст

еда

питание

общество

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"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде Почему молоко (даже с пометкой “органическое”!) не скисает, а гамбургеры из фастфуда - подозрительно долго хранятся? Опасен ли глутамат натрия, благодаря которому чипсы - такие вкусные? Насколько мясо из консервной банки хуже, чем свежее мясо, сваренное в кастрюле? Разбираемся, вредны ли на самом деле консерванты и “усилители” вкуса. audio/mpeg

"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде Почему молоко (даже с пометкой “органическое”!) не скисает, а гамбургеры из фастфуда - подозрительно долго хранятся? Опасен ли глутамат натрия, благодаря которому чипсы - такие вкусные? Насколько мясо из консервной банки хуже, чем свежее мясо, сваренное в кастрюле? Разбираемся, вредны ли на самом деле консерванты и “усилители” вкуса. audio/mpeg

Какой популярный пищевой консервант можно найти в обычной клюкве? И почему консервированная селедка может быть вредной - но вовсе не из-за консерванта? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков. 02:30 Почему “органическое” молоко не киснет05:30 Молоко А1 - вредно, а А2 нет? Так ли это на самом деле 07:45 Про неразлагающийся бургер из фастфуда09:07 Самые популярные консерванты и как они работают19:43 Чем мясо из консервов отличается от свежего22:08 Горошек в жестяной банке и в стеклянной: одинаково ли они полезны22:35 Что такое усилители вкуса 23:02 Глутамат натрия и откуда его получают27:25 Существует ли на самом деле “Точка блаженства” 29:40 50% сахара, 50% жира - это идеальное сочетание?31:12 Как читать этикетку на продукте (и насколько то, что там пишут, контролируется государством) Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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