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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210428/kanikuly-1730351918.html
Священники призвали ввести в России пасхальные каникулы
Священники призвали ввести в России пасхальные каникулы
Российским работодателям стоит рассмотреть возможность предоставления верующим пасхальных каникул, которые бы начинались в Великий (Чистый) четверг, заявили... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:58
2021-04-28T16:58
религия и мировоззрение
пасха
русская православная церковь
греция
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российским работодателям стоит рассмотреть возможность предоставления верующим пасхальных каникул, которые бы начинались в Великий (Чистый) четверг, заявили священнослужители на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Журналисты задали им вопрос о возможности каникул для верующих в важнейшие дни церковного календаря непосредственно перед Пасхой."В этом году пасхальные каникулы у нас успешно состоятся (благодаря совпадению с майскими праздниками – ред.). Наверное, это было бы неплохо в эти важные дни (Великий четверг и Страстную пятницу – ред.) для верующих людей, которых в нашем государстве немало... Для большинства из них это было бы добрым знаком, поддержкой и уважением к возможности верующего в это время посетить храм, разделить и скорбь, и радость самого главного события для всей христианской Церкви", - сказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов.Он отметил, что в некоторых православных странах, как, например, в Греции, в эти дни проходят официальные пасхальные каникулы."В странах, где большинство людей относят себя к православной традиции, с Великого четверга прекращается деятельность, и все уходят на пасхальные каникулы, потому что в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю, и вечером служится очень глубокое и пронзительное богослужение… и верующие стараются прийти в храм. Далее идут богослужения Великой пятницы с выносом плащаницы", - рассказал протоиерей.Священник, кандидат богословия Стефан Домусчи призвал работодателей внимательней отнестись к желанию российских православных посетить храмы. "Я бы призвал работодателей уважительно относиться к чувствам и намерениям верующих с четверга по воскресение посетить храмы и все-таки давать им такую возможность", - сказал ДомусчиПасха – главный праздник для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье 2 мая. Пасхе предшествуют несколько особенно важных дней церковного календаря. Великий (Чистый) четверг считается днем совершения первого таинства причащения, в этот день православные вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери. По преданию, в Великую (Страстную) пятницу Христос был распят, в этот день в храмах совершаются богослужения, во время которых выносят на поклонение плащаницу — икону лежащего во гробе Спасителя. В Великую субботу после смерти Спаситель сошел в ад, оттуда он вызволил души томящихся праведников, в том числе и первых людей — Адама и Еву. В этот день, согласно вероучению, весь мир замирает в ожидании Светлого Христова Воскресения.
https://ria.ru/20210428/paskha-1730293617.html
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пасха, русская православная церковь, греция

Священники призвали ввести в России пасхальные каникулы

16:58 28.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проводит пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проводит пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российским работодателям стоит рассмотреть возможность предоставления верующим пасхальных каникул, которые бы начинались в Великий (Чистый) четверг, заявили священнослужители на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Журналисты задали им вопрос о возможности каникул для верующих в важнейшие дни церковного календаря непосредственно перед Пасхой.
"В этом году пасхальные каникулы у нас успешно состоятся (благодаря совпадению с майскими праздниками – ред.). Наверное, это было бы неплохо в эти важные дни (Великий четверг и Страстную пятницу – ред.) для верующих людей, которых в нашем государстве немало... Для большинства из них это было бы добрым знаком, поддержкой и уважением к возможности верующего в это время посетить храм, разделить и скорбь, и радость самого главного события для всей христианской Церкви", - сказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов.
Он отметил, что в некоторых православных странах, как, например, в Греции, в эти дни проходят официальные пасхальные каникулы.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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В РПЦ не нашли оснований ограничивать посещение храмов на Пасху
"В странах, где большинство людей относят себя к православной традиции, с Великого четверга прекращается деятельность, и все уходят на пасхальные каникулы, потому что в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю, и вечером служится очень глубокое и пронзительное богослужение… и верующие стараются прийти в храм. Далее идут богослужения Великой пятницы с выносом плащаницы", - рассказал протоиерей.
Священник, кандидат богословия Стефан Домусчи призвал работодателей внимательней отнестись к желанию российских православных посетить храмы. "Я бы призвал работодателей уважительно относиться к чувствам и намерениям верующих с четверга по воскресение посетить храмы и все-таки давать им такую возможность", - сказал Домусчи
Пасха – главный праздник для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье 2 мая. Пасхе предшествуют несколько особенно важных дней церковного календаря. Великий (Чистый) четверг считается днем совершения первого таинства причащения, в этот день православные вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери. По преданию, в Великую (Страстную) пятницу Христос был распят, в этот день в храмах совершаются богослужения, во время которых выносят на поклонение плащаницу — икону лежащего во гробе Спасителя. В Великую субботу после смерти Спаситель сошел в ад, оттуда он вызволил души томящихся праведников, в том числе и первых людей — Адама и Еву. В этот день, согласно вероучению, весь мир замирает в ожидании Светлого Христова Воскресения.
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