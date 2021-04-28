https://ria.ru/20210428/kanikuly-1730351918.html

Священники призвали ввести в России пасхальные каникулы

Священники призвали ввести в России пасхальные каникулы

Российским работодателям стоит рассмотреть возможность предоставления верующим пасхальных каникул, которые бы начинались в Великий (Чистый) четверг, заявили... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:58

2021-04-28T16:58

2021-04-28T16:58

религия и мировоззрение

пасха

русская православная церковь

греция

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российским работодателям стоит рассмотреть возможность предоставления верующим пасхальных каникул, которые бы начинались в Великий (Чистый) четверг, заявили священнослужители на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Журналисты задали им вопрос о возможности каникул для верующих в важнейшие дни церковного календаря непосредственно перед Пасхой."В этом году пасхальные каникулы у нас успешно состоятся (благодаря совпадению с майскими праздниками – ред.). Наверное, это было бы неплохо в эти важные дни (Великий четверг и Страстную пятницу – ред.) для верующих людей, которых в нашем государстве немало... Для большинства из них это было бы добрым знаком, поддержкой и уважением к возможности верующего в это время посетить храм, разделить и скорбь, и радость самого главного события для всей христианской Церкви", - сказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов.Он отметил, что в некоторых православных странах, как, например, в Греции, в эти дни проходят официальные пасхальные каникулы."В странах, где большинство людей относят себя к православной традиции, с Великого четверга прекращается деятельность, и все уходят на пасхальные каникулы, потому что в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю, и вечером служится очень глубокое и пронзительное богослужение… и верующие стараются прийти в храм. Далее идут богослужения Великой пятницы с выносом плащаницы", - рассказал протоиерей.Священник, кандидат богословия Стефан Домусчи призвал работодателей внимательней отнестись к желанию российских православных посетить храмы. "Я бы призвал работодателей уважительно относиться к чувствам и намерениям верующих с четверга по воскресение посетить храмы и все-таки давать им такую возможность", - сказал ДомусчиПасха – главный праздник для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается в воскресенье 2 мая. Пасхе предшествуют несколько особенно важных дней церковного календаря. Великий (Чистый) четверг считается днем совершения первого таинства причащения, в этот день православные вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери. По преданию, в Великую (Страстную) пятницу Христос был распят, в этот день в храмах совершаются богослужения, во время которых выносят на поклонение плащаницу — икону лежащего во гробе Спасителя. В Великую субботу после смерти Спаситель сошел в ад, оттуда он вызволил души томящихся праведников, в том числе и первых людей — Адама и Еву. В этот день, согласно вероучению, весь мир замирает в ожидании Светлого Христова Воскресения.

https://ria.ru/20210428/paskha-1730293617.html

https://ria.ru/20210421/paskha-1729316321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, русская православная церковь, греция