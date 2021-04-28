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Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
Американский рэпер в интервью изданию The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе воспитывают детей. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:04
2021-04-28T02:04
2021-04-28T02:04
культура
новости культуры
шоу-бизнес
джей зи (jay z)
бейонсе ноулз
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский рэпер в интервью изданию The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе воспитывают детей.Рэпер считает, что родители часто навязывают свой выбор, в частности, когда речь заходит о карьере. И это не правильно. Jay-Z уверяет, что не собирается заставлять наследников продолжать его дело. Он считает, что самое важно для ребенка — это чувствовать любовь и поддержку.Jay-Z и Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает двух дочерей — Блю Айви и Руми и сына Сэра.
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новости культуры, шоу-бизнес, джей зи (jay z), бейонсе ноулз