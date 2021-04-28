Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210428/jay-z-1730123689.html
Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
Американский рэпер в интервью изданию The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе воспитывают детей. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:04
2021-04-28T02:04
культура
новости культуры
шоу-бизнес
джей зи (jay z)
бейонсе ноулз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151084/96/1510849682_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_2f9b1d179d59dd4c6f70f3b355a680f7.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский рэпер в интервью изданию The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе воспитывают детей.Рэпер считает, что родители часто навязывают свой выбор, в частности, когда речь заходит о карьере. И это не правильно. Jay-Z уверяет, что не собирается заставлять наследников продолжать его дело. Он считает, что самое важно для ребенка — это чувствовать любовь и поддержку.Jay-Z и Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает двух дочерей — Блю Айви и Руми и сына Сэра.
https://ria.ru/20190603/1555230637.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151084/96/1510849682_0:0:3001:2250_1920x0_80_0_0_21e70a515069d55bb8eae9b987cf39b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, джей зи (jay z), бейонсе ноулз

Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей

02:04 28.04.2021
 
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniБейонсе и Jay Z
Бейонсе и Jay Z - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский рэпер в интервью изданию The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе воспитывают детей.
Рэпер считает, что родители часто навязывают свой выбор, в частности, когда речь заходит о карьере. И это не правильно. Jay-Z уверяет, что не собирается заставлять наследников продолжать его дело. Он считает, что самое важно для ребенка — это чувствовать любовь и поддержку.

"Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить любящую атмосферу, быть крайне внимательным к тому, кем мои дети захотят стать", — говорит Jay-Z.

Jay-Z и Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает двух дочерей — Блю Айви и Руми и сына Сэра.
Американский рэпер Jay-Z - РИА Новости, 1920, 03.06.2019
3 июня 2019, 22:42Культура
Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером
 
КультураНовости культурыШоу-бизнесДжей Зи (Jay Z)Бейонсе Ноулз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния