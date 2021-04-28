https://ria.ru/20210428/jay-z-1730123689.html

Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей

Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей

Американский рэпер в интервью изданию The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе воспитывают детей. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T02:04

2021-04-28T02:04

2021-04-28T02:04

культура

новости культуры

шоу-бизнес

джей зи (jay z)

бейонсе ноулз

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американский рэпер в интервью изданию The Sunday Times рассказал, как он и Бейонсе воспитывают детей.Рэпер считает, что родители часто навязывают свой выбор, в частности, когда речь заходит о карьере. И это не правильно. Jay-Z уверяет, что не собирается заставлять наследников продолжать его дело. Он считает, что самое важно для ребенка — это чувствовать любовь и поддержку.Jay-Z и Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает двух дочерей — Блю Айви и Руми и сына Сэра.

https://ria.ru/20190603/1555230637.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, джей зи (jay z), бейонсе ноулз