https://ria.ru/20210428/ivleeva-1730336179.html
Автомобиль Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки
Автомобиль Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки
Автомобиль телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:49
2021-04-28T15:49
2021-04-28T15:49
шоубиз
анастасия ивлеева
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Автомобиль телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Дорогая Анастасия Ивлеева. Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)", - говорится в сообщении.Дептранс призвал Ивлееву быть внимательной и соблюдать требования дорожных знаков.
https://ria.ru/20210316/ivleeva-1601368719.html
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анастасия ивлеева, департамент транспорта г. москвы, москва, общество