https://ria.ru/20210428/ivleeva-1730336179.html

Автомобиль Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки

Автомобиль Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки

Автомобиль телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:49

2021-04-28T15:49

2021-04-28T15:49

шоубиз

анастасия ивлеева

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Автомобиль телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Дорогая Анастасия Ивлеева. Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)", - говорится в сообщении.Дептранс призвал Ивлееву быть внимательной и соблюдать требования дорожных знаков.

https://ria.ru/20210316/ivleeva-1601368719.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, департамент транспорта г. москвы, москва, общество