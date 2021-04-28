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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210428/ivleeva-1730336179.html
Автомобиль Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки
Автомобиль Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки
Автомобиль телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:49
2021-04-28T15:49
шоубиз
анастасия ивлеева
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Автомобиль телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Дорогая Анастасия Ивлеева. Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)", - говорится в сообщении.Дептранс призвал Ивлееву быть внимательной и соблюдать требования дорожных знаков.
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анастасия ивлеева, департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Автомобиль Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки

15:49 28.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Автомобиль телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Дорогая Анастасия Ивлеева. Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)", - говорится в сообщении.
Дептранс призвал Ивлееву быть внимательной и соблюдать требования дорожных знаков.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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ШоубизАнастасия ИвлееваДепартамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
 
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