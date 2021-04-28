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Иран будет стремиться свести санкции США к минимуму, заявил Ульянов
Иран будет стремиться свести санкции США к минимуму, заявил Ульянов
Иранцы будут стремиться свести санкции США к минимуму в рамках переговоров по ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:38
2021-04-28T14:38
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
михаил ульянов
иран
сша
в мире
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Иранцы будут стремиться свести санкции США к минимуму в рамках переговоров по ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Это (тема снятий антииранских санкций США - ред.) по-прежнему будет являться предметом очень непростых переговоров. Ясно, что иранцы будут стремиться свести санкции к абсолютному минимуму, сохраняющиеся из тех, которые были введены в рамках политики максимального давления Дональда Трампа. Американцы считают, что некоторые из введённых ими санкций не имеют отношения к ядерной сделке и поэтому могут сохраниться. Все это - предмет для переговоров", - сказал Ульянов журналистам.США ранее вышли из ядерной сделке, восстановив санкции против Тегерана. Иран позже заявил о постепенном отказе от обязательств в рамках соглашения.Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.
https://ria.ru/20210428/iran-1730306947.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, иран, сша, в мире

Иран будет стремиться свести санкции США к минимуму, заявил Ульянов

14:38 28.04.2021
 
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : МИД РФ
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Иранцы будут стремиться свести санкции США к минимуму в рамках переговоров по ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Это (тема снятий антииранских санкций США - ред.) по-прежнему будет являться предметом очень непростых переговоров. Ясно, что иранцы будут стремиться свести санкции к абсолютному минимуму, сохраняющиеся из тех, которые были введены в рамках политики максимального давления Дональда Трампа. Американцы считают, что некоторые из введённых ими санкций не имеют отношения к ядерной сделке и поэтому могут сохраниться. Все это - предмет для переговоров", - сказал Ульянов журналистам.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
13:39
Ульянов: переговоры по СВПД могут пройти без прямого контакта Ирана и США
США ранее вышли из ядерной сделке, восстановив санкции против Тегерана. Иран позже заявил о постепенном отказе от обязательств в рамках соглашения.
Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
14:01
Делегации России и США на встрече в Вене обсудят ядерную сделку с Ираном
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМихаил УльяновИранСШАВ мире
 
 
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