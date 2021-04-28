https://ria.ru/20210428/iran-1730318704.html

Иран будет стремиться свести санкции США к минимуму, заявил Ульянов

Иран будет стремиться свести санкции США к минимуму, заявил Ульянов

Иранцы будут стремиться свести санкции США к минимуму в рамках переговоров по ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:38

2021-04-28T14:38

2021-04-28T14:38

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

михаил ульянов

иран

сша

в мире

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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Иранцы будут стремиться свести санкции США к минимуму в рамках переговоров по ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Это (тема снятий антииранских санкций США - ред.) по-прежнему будет являться предметом очень непростых переговоров. Ясно, что иранцы будут стремиться свести санкции к абсолютному минимуму, сохраняющиеся из тех, которые были введены в рамках политики максимального давления Дональда Трампа. Американцы считают, что некоторые из введённых ими санкций не имеют отношения к ядерной сделке и поэтому могут сохраниться. Все это - предмет для переговоров", - сказал Ульянов журналистам.США ранее вышли из ядерной сделке, восстановив санкции против Тегерана. Иран позже заявил о постепенном отказе от обязательств в рамках соглашения.Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.

https://ria.ru/20210428/iran-1730306947.html

https://ria.ru/20210428/iran-1730311851.html

россия

иран

сша

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, иран, сша, в мире