https://ria.ru/20210428/iran-1730318704.html
Иран будет стремиться свести санкции США к минимуму, заявил Ульянов
Иран будет стремиться свести санкции США к минимуму, заявил Ульянов
Иранцы будут стремиться свести санкции США к минимуму в рамках переговоров по ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:38
2021-04-28T14:38
2021-04-28T14:38
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
михаил ульянов
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_0:62:1217:747_1920x0_80_0_0_ce5656d4e818b4e03eae24a88c195b43.jpg
ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Иранцы будут стремиться свести санкции США к минимуму в рамках переговоров по ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Это (тема снятий антииранских санкций США - ред.) по-прежнему будет являться предметом очень непростых переговоров. Ясно, что иранцы будут стремиться свести санкции к абсолютному минимуму, сохраняющиеся из тех, которые были введены в рамках политики максимального давления Дональда Трампа. Американцы считают, что некоторые из введённых ими санкций не имеют отношения к ядерной сделке и поэтому могут сохраниться. Все это - предмет для переговоров", - сказал Ульянов журналистам.США ранее вышли из ядерной сделке, восстановив санкции против Тегерана. Иран позже заявил о постепенном отказе от обязательств в рамках соглашения.Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.
https://ria.ru/20210428/iran-1730306947.html
https://ria.ru/20210428/iran-1730311851.html
россия
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155042/98/1550429886_69:0:1148:809_1920x0_80_0_0_a26941aa33d28d40fef5c5a01f89d910.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, михаил ульянов, иран, сша, в мире