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Делегации России и США на встрече в Вене обсудят ядерную сделку с Ираном
Делегации России и США на встрече в Вене обсудят ядерную сделку с Ираном
Делегации РФ и США планируют провести в четверг встречу по иранской ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:01
2021-04-28T14:01
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
вена
иран
сша
в мире
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Делегации РФ и США планируют провести в четверг встречу по иранской ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Как и в ходе предыдущих раундов, планируется двусторонняя встреча российской и американской делегаций, ближайшая запланирована на завтра, 29 апреля", - сказал Ульянов журналистам.Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/iran-1729402872.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, иран, сша, в мире

Делегации России и США на встрече в Вене обсудят ядерную сделку с Ираном

14:01 28.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Делегации РФ и США планируют провести в четверг встречу по иранской ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Как и в ходе предыдущих раундов, планируется двусторонняя встреча российской и американской делегаций, ближайшая запланирована на завтра, 29 апреля", - сказал Ульянов журналистам.
Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.
Участники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновВенаИранСШАВ мире
 
 
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