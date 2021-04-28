https://ria.ru/20210428/iran-1730311851.html

Делегации России и США на встрече в Вене обсудят ядерную сделку с Ираном

Делегации России и США на встрече в Вене обсудят ядерную сделку с Ираном

Делегации РФ и США планируют провести в четверг встречу по иранской ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:01

2021-04-28T14:01

2021-04-28T14:01

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

вена

иран

сша

в мире

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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости. Делегации РФ и США планируют провести в четверг встречу по иранской ядерной сделке, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Как и в ходе предыдущих раундов, планируется двусторонняя встреча российской и американской делегаций, ближайшая запланирована на завтра, 29 апреля", - сказал Ульянов журналистам.Третий раунд переговоров по ядерной сделке в Вене начался во вторник с официального заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, прошедшего на уровне политдиректоров. Ульянов возглавляет российскую делегацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/iran-1729402872.html

россия

вена

иран

сша

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, иран, сша, в мире