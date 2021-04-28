https://ria.ru/20210428/iran-1730254465.html

Главу МИД Ирана вызвали в парламент для объяснения "слитой" записи

Главу МИД Ирана вызвали в парламент для объяснения "слитой" записи

Комитет национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана вызвал министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения утечки... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:51

2021-04-28T09:51

2021-04-28T09:51

парламент ирана

касем сулеймани

мохаммад джавад зариф

джон керри

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сша

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комитет национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана вызвал министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения утечки записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом, передает агентство Tasnim."В письме Мохаммад Джавад Зариф приглашается к участию в первом предстоящем заседании комитета национальной безопасности и внешней политики", - цитирует агентство представителя комитета Абольфазла Амуи.Предметами обсуждения станут объяснение попавшего к журналистам аудиофайла и ряд вопросов к действиям иранского МИД. Ожидается, что встреча пройдет в ближайшие две недели.В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США. Кроме того, Зариф сказал, что занимавший пост госсекретаря США Джон Керри сообщил ему, что Израиль атаковал связанные с Ираном цели в Сирии как минимум 200 раз.Зариф позднее выразил сожаление в связи с утечкой записи и заявил, что ее превращают во внутренний конфликт.

https://ria.ru/20210426/suleymani-1730060299.html

https://ria.ru/20210419/iran-1728891125.html

москва

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парламент ирана, касем сулеймани, мохаммад джавад зариф, джон керри, москва, сирия, сша, в мире