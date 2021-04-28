Главу МИД Ирана вызвали в парламент для объяснения "слитой" записи
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Комитет национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана вызвал министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения утечки записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом, передает агентство Tasnim.
"В письме Мохаммад Джавад Зариф приглашается к участию в первом предстоящем заседании комитета национальной безопасности и внешней политики", - цитирует агентство представителя комитета Абольфазла Амуи.
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Предметами обсуждения станут объяснение попавшего к журналистам аудиофайла и ряд вопросов к действиям иранского МИД. Ожидается, что встреча пройдет в ближайшие две недели.
В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США. Кроме того, Зариф сказал, что занимавший пост госсекретаря США Джон Керри сообщил ему, что Израиль атаковал связанные с Ираном цели в Сирии как минимум 200 раз.
Зариф позднее выразил сожаление в связи с утечкой записи и заявил, что ее превращают во внутренний конфликт.