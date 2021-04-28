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Медведев заявил об "отвязном" поведении американских интернет-платформ
Медведев заявил об "отвязном" поведении американских интернет-платформ
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев высказался о работе американских интернет-платформ, заявив, что "они РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:55
2021-04-28T15:05
россия
максут шадаев
дмитрий медведев
сколково
европа
сша
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев высказался о работе американских интернет-платформ, заявив, что "они ведут себя отвязно", поэтому должны быть выработаны правила."Сейчас весь мир всполошился после известных событий в Америке, все понимают, что это превратилось по сути в такую абсолютно геополитическую историю, что это элемент даже международного позиционирования, если выражаться более жестко, даже какой-то гибридной войны. Сейчас эта тема абсолютно актуальна, этим надо заниматься, иначе мы тоже окажемся на периферии", - сказал он на встрече с резидентами.Он добавил, что в Европе, несмотря на дружбу с США, занимаются вопросами работы платформ."Они себя ведут отвязно, должны быть правила", - сказал Медведев.Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что иностранные игроки не исполняют законодательные требования, но уже подготовлены предложения по запрету российским юридическим лицам платить таким поставщикам за рекламу. Медведев заявил, что это можно распространить и на другие договора.Ранее в Кремле заявляли, что иностранные интернет-платформы должны соблюдать законы страны, где они работают, а глава государства Владимир Путин выступает за баланс между свободой в интернете и регламентацией правил.
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россия, максут шадаев, дмитрий медведев, сколково, европа, сша, общество

Медведев заявил об "отвязном" поведении американских интернет-платформ

14:55 28.04.2021 (обновлено: 15:05 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". 17 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации федерального проекта Старшее поколение национального проекта Демография. 17 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев высказался о работе американских интернет-платформ, заявив, что "они ведут себя отвязно", поэтому должны быть выработаны правила.
"Сейчас весь мир всполошился после известных событий в Америке, все понимают, что это превратилось по сути в такую абсолютно геополитическую историю, что это элемент даже международного позиционирования, если выражаться более жестко, даже какой-то гибридной войны. Сейчас эта тема абсолютно актуальна, этим надо заниматься, иначе мы тоже окажемся на периферии", - сказал он на встрече с резидентами.
Он добавил, что в Европе, несмотря на дружбу с США, занимаются вопросами работы платформ.
"Они себя ведут отвязно, должны быть правила", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит первое заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
14:46
Соцсети влияют на людей сильнее, чем СМИ, считает Медведев
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что иностранные игроки не исполняют законодательные требования, но уже подготовлены предложения по запрету российским юридическим лицам платить таким поставщикам за рекламу. Медведев заявил, что это можно распространить и на другие договора.
Ранее в Кремле заявляли, что иностранные интернет-платформы должны соблюдать законы страны, где они работают, а глава государства Владимир Путин выступает за баланс между свободой в интернете и регламентацией правил.
 
РоссияМаксут ШадаевДмитрий МедведевСколковоЕвропаСШАОбщество
 
 
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