https://ria.ru/20210428/internet-1730322415.html

Медведев заявил об "отвязном" поведении американских интернет-платформ

Медведев заявил об "отвязном" поведении американских интернет-платформ

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев высказался о работе американских интернет-платформ, заявив, что "они РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:55

2021-04-28T14:55

2021-04-28T15:05

россия

максут шадаев

дмитрий медведев

сколково

европа

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_c5bb1c74303423b8904f89d221765d64.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев высказался о работе американских интернет-платформ, заявив, что "они ведут себя отвязно", поэтому должны быть выработаны правила."Сейчас весь мир всполошился после известных событий в Америке, все понимают, что это превратилось по сути в такую абсолютно геополитическую историю, что это элемент даже международного позиционирования, если выражаться более жестко, даже какой-то гибридной войны. Сейчас эта тема абсолютно актуальна, этим надо заниматься, иначе мы тоже окажемся на периферии", - сказал он на встрече с резидентами.Он добавил, что в Европе, несмотря на дружбу с США, занимаются вопросами работы платформ."Они себя ведут отвязно, должны быть правила", - сказал Медведев.Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что иностранные игроки не исполняют законодательные требования, но уже подготовлены предложения по запрету российским юридическим лицам платить таким поставщикам за рекламу. Медведев заявил, что это можно распространить и на другие договора.Ранее в Кремле заявляли, что иностранные интернет-платформы должны соблюдать законы страны, где они работают, а глава государства Владимир Путин выступает за баланс между свободой в интернете и регламентацией правил.

https://ria.ru/20210428/sotsseti-1730320505.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, дмитрий медведев, сколково, европа, сша, общество