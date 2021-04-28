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Медведев заявил об "отвязном" поведении американских интернет-платформ
Медведев заявил об "отвязном" поведении американских интернет-платформ
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев высказался о работе американских интернет-платформ, заявив, что "они РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:55
2021-04-28T14:55
2021-04-28T15:05
россия
максут шадаев
дмитрий медведев
сколково
европа
сша
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково" Дмитрий Медведев высказался о работе американских интернет-платформ, заявив, что "они ведут себя отвязно", поэтому должны быть выработаны правила."Сейчас весь мир всполошился после известных событий в Америке, все понимают, что это превратилось по сути в такую абсолютно геополитическую историю, что это элемент даже международного позиционирования, если выражаться более жестко, даже какой-то гибридной войны. Сейчас эта тема абсолютно актуальна, этим надо заниматься, иначе мы тоже окажемся на периферии", - сказал он на встрече с резидентами.Он добавил, что в Европе, несмотря на дружбу с США, занимаются вопросами работы платформ."Они себя ведут отвязно, должны быть правила", - сказал Медведев.Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что иностранные игроки не исполняют законодательные требования, но уже подготовлены предложения по запрету российским юридическим лицам платить таким поставщикам за рекламу. Медведев заявил, что это можно распространить и на другие договора.Ранее в Кремле заявляли, что иностранные интернет-платформы должны соблюдать законы страны, где они работают, а глава государства Владимир Путин выступает за баланс между свободой в интернете и регламентацией правил.
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россия, максут шадаев, дмитрий медведев, сколково, европа, сша, общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель попечительского совета "Сколково
" Дмитрий Медведев
высказался о работе американских интернет-платформ, заявив, что "они ведут себя отвязно", поэтому должны быть выработаны правила.
"Сейчас весь мир всполошился после известных событий в Америке, все понимают, что это превратилось по сути в такую абсолютно геополитическую историю, что это элемент даже международного позиционирования, если выражаться более жестко, даже какой-то гибридной войны. Сейчас эта тема абсолютно актуальна, этим надо заниматься, иначе мы тоже окажемся на периферии", - сказал он на встрече с резидентами.
Он добавил, что в Европе, несмотря на дружбу с США, занимаются вопросами работы платформ.
"Они себя ведут отвязно, должны быть правила", - сказал Медведев.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что иностранные игроки не исполняют законодательные требования, но уже подготовлены предложения по запрету российским юридическим лицам платить таким поставщикам за рекламу. Медведев заявил, что это можно распространить и на другие договора.
Ранее в Кремле заявляли, что иностранные интернет-платформы должны соблюдать законы страны, где они работают, а глава государства Владимир Путин выступает за баланс между свободой в интернете и регламентацией правил.