https://ria.ru/20210428/internet-1730288691.html

Участники РИФ-2021 обсудят цифровизацию и искусственный интеллект

Участники РИФ-2021 обсудят цифровизацию и искусственный интеллект

Российский Интернет Форум (РИФ-2021) в текущем году пройдет 19-22 мая в Подмосковье, его участники обсудят такие темы, как искусственный интеллект,... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:15

2021-04-28T12:15

2021-04-28T13:05

российский интернет-форум - риф 2021

билайн

газпром

московская область (подмосковье)

альфа-банк

технологии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский Интернет Форум (РИФ-2021) в текущем году пройдет 19-22 мая в Подмосковье, его участники обсудят такие темы, как искусственный интеллект, цифровизацию, а также особенности коммуникации с новым поколением, говорится в сообщении организаторов форума.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером РИФ. Форум является основной весенней площадкой для общения представителей рунета, и в текущем году он отметит свое 25-летие. За четыре дня площадка объединит в себе форум, выставку, фестиваль и нетворкинг.В этом году главными темами форума станут ИИ-трансформация, технологии и люди, digital-аудио как следующий этап развития интернета, особенности общения с "зумерами" и работы с блогерами, а также управление digital-продуктом."Мы сделали больше тем фестивального формата, уменьшили количество повторяющегося контента. Именно поэтому вы не увидите традиционные темы РИФ, которые были с нами не первый год", - сказала программный директор РИФ-2021 Вера Бородкина.В рамках работы форума планируются выступления, в том числе, представителей "Яндекса", Альфа-банка, AliExpress, Spotify, Mail.ru Group, "ВКонтакте", "Газпром Медиа", МТС, "Билайна", Rambler Group. В ходе аналитической панели на РИФ-2021 будут представлены самые актуальные данные экономики рунета.

https://ria.ru/20210427/internet-1730221054.html

https://ria.ru/20210423/intellekt-1729661194.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский интернет-форум - риф 2021, билайн, газпром, московская область (подмосковье), альфа-банк, технологии