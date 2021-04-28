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Участники РИФ-2021 обсудят цифровизацию и искусственный интеллект
Участники РИФ-2021 обсудят цифровизацию и искусственный интеллект
Российский Интернет Форум (РИФ-2021) в текущем году пройдет 19-22 мая в Подмосковье, его участники обсудят такие темы, как искусственный интеллект,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:15
2021-04-28T13:05
российский интернет-форум - риф 2021
билайн
газпром
московская область (подмосковье)
альфа-банк
технологии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский Интернет Форум (РИФ-2021) в текущем году пройдет 19-22 мая в Подмосковье, его участники обсудят такие темы, как искусственный интеллект, цифровизацию, а также особенности коммуникации с новым поколением, говорится в сообщении организаторов форума.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером РИФ. Форум является основной весенней площадкой для общения представителей рунета, и в текущем году он отметит свое 25-летие. За четыре дня площадка объединит в себе форум, выставку, фестиваль и нетворкинг.В этом году главными темами форума станут ИИ-трансформация, технологии и люди, digital-аудио как следующий этап развития интернета, особенности общения с "зумерами" и работы с блогерами, а также управление digital-продуктом."Мы сделали больше тем фестивального формата, уменьшили количество повторяющегося контента. Именно поэтому вы не увидите традиционные темы РИФ, которые были с нами не первый год", - сказала программный директор РИФ-2021 Вера Бородкина.В рамках работы форума планируются выступления, в том числе, представителей "Яндекса", Альфа-банка, AliExpress, Spotify, Mail.ru Group, "ВКонтакте", "Газпром Медиа", МТС, "Билайна", Rambler Group. В ходе аналитической панели на РИФ-2021 будут представлены самые актуальные данные экономики рунета.
https://ria.ru/20210427/internet-1730221054.html
https://ria.ru/20210423/intellekt-1729661194.html
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российский интернет-форум - риф 2021, билайн, газпром, московская область (подмосковье), альфа-банк, технологии

Участники РИФ-2021 обсудят цифровизацию и искусственный интеллект

12:15 28.04.2021 (обновлено: 13:05 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИнформационные брошюры на Российском интернет форуме
Информационные брошюры на Российском интернет форуме - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский Интернет Форум (РИФ-2021) в текущем году пройдет 19-22 мая в Подмосковье, его участники обсудят такие темы, как искусственный интеллект, цифровизацию, а также особенности коммуникации с новым поколением, говорится в сообщении организаторов форума.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером РИФ. Форум является основной весенней площадкой для общения представителей рунета, и в текущем году он отметит свое 25-летие. За четыре дня площадка объединит в себе форум, выставку, фестиваль и нетворкинг.
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В этом году главными темами форума станут ИИ-трансформация, технологии и люди, digital-аудио как следующий этап развития интернета, особенности общения с "зумерами" и работы с блогерами, а также управление digital-продуктом.
"Мы сделали больше тем фестивального формата, уменьшили количество повторяющегося контента. Именно поэтому вы не увидите традиционные темы РИФ, которые были с нами не первый год", - сказала программный директор РИФ-2021 Вера Бородкина.
В рамках работы форума планируются выступления, в том числе, представителей "Яндекса", Альфа-банка, AliExpress, Spotify, Mail.ru Group, "ВКонтакте", "Газпром Медиа", МТС, "Билайна", Rambler Group. В ходе аналитической панели на РИФ-2021 будут представлены самые актуальные данные экономики рунета.
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