https://ria.ru/20210428/indiya-1730384126.html

МИД Индии заявил об установлении нового диалога между Москвой и Нью-Дели

МИД Индии заявил об установлении нового диалога между Москвой и Нью-Дели

Индия и Россия установят новый диалог в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран, сообщает пресс-служба индийского МИД. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:20

2021-04-28T19:20

2021-04-28T19:20

россия

нарендра моди

брикс

владимир путин

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/59/1560915957_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_391bc959b8350708b02d7e6f558007ce.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Индия и Россия установят новый диалог в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран, сообщает пресс-служба индийского МИД."Лидеры отметили возможности для расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в том числе водородной экономики. Лидеры решили установить новый диалог "2+2"на уровне министров с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.Отмечается, что в ходе разговора Моди и Путин придали важность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в различных сферах в духе особого и привилегированного партнерства."Премьер-министр Моди передал, что он с нетерпением ожидает визита президента Путина в Индию в конце этого года для участия в двустороннем саммите, который предоставит возможность продолжить их личную и доверительную беседу. Президент Путин заверил премьер-министра в полной поддержке Россией успеха председательства Индии в БРИКС в 2021 году. Лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним и международным вопросам", - указано в сообщении.Также Моди выразил признательность за поддержку, полученную от России в отношении индийской программы космической программы "Гаганьян" и завершение российского этапа подготовки четырех космонавтов этой программы

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730345018.html

https://ria.ru/20210424/indiya-1729760181.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нарендра моди, брикс, владимир путин, индия, в мире