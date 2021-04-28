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МИД Индии заявил об установлении нового диалога между Москвой и Нью-Дели
МИД Индии заявил об установлении нового диалога между Москвой и Нью-Дели
Индия и Россия установят новый диалог в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран, сообщает пресс-служба индийского МИД. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:20
2021-04-28T19:20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Индия и Россия установят новый диалог в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран, сообщает пресс-служба индийского МИД."Лидеры отметили возможности для расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в том числе водородной экономики. Лидеры решили установить новый диалог "2+2"на уровне министров с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.Отмечается, что в ходе разговора Моди и Путин придали важность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в различных сферах в духе особого и привилегированного партнерства."Премьер-министр Моди передал, что он с нетерпением ожидает визита президента Путина в Индию в конце этого года для участия в двустороннем саммите, который предоставит возможность продолжить их личную и доверительную беседу. Президент Путин заверил премьер-министра в полной поддержке Россией успеха председательства Индии в БРИКС в 2021 году. Лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним и международным вопросам", - указано в сообщении.Также Моди выразил признательность за поддержку, полученную от России в отношении индийской программы космической программы "Гаганьян" и завершение российского этапа подготовки четырех космонавтов этой программы
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730345018.html
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россия, нарендра моди, брикс, владимир путин, индия, в мире

МИД Индии заявил об установлении нового диалога между Москвой и Нью-Дели

19:20 28.04.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© POOL
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Индия и Россия установят новый диалог в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран, сообщает пресс-служба индийского МИД.
"Лидеры отметили возможности для расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в том числе водородной экономики. Лидеры решили установить новый диалог "2+2"на уровне министров с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.
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Отмечается, что в ходе разговора Моди и Путин придали важность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в различных сферах в духе особого и привилегированного партнерства.
"Премьер-министр Моди передал, что он с нетерпением ожидает визита президента Путина в Индию в конце этого года для участия в двустороннем саммите, который предоставит возможность продолжить их личную и доверительную беседу. Президент Путин заверил премьер-министра в полной поддержке Россией успеха председательства Индии в БРИКС в 2021 году. Лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним и международным вопросам", - указано в сообщении.
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Также Моди выразил признательность за поддержку, полученную от России в отношении индийской программы космической программы "Гаганьян" и завершение российского этапа подготовки четырех космонавтов этой программы
 
РоссияНарендра МодиБРИКСВладимир ПутинИндияВ мире
 
 
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