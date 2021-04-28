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Попова рассказала о тестировании прибывающих из Индии на коронавирус

Попова рассказала о тестировании прибывающих из Индии на коронавирус

Со вторника пассажиров рейсов, прибывающих из Индии, тестируют на COVID прямо в аэропорту, введен дополнительный контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:04

2021-04-28T10:04

2021-04-28T10:04

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Со вторника пассажиров рейсов, прибывающих из Индии, тестируют на COVID прямо в аэропорту, введен дополнительный контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-2019: эпидемиология, диагностика, профилактика"."Буквально со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию, мы это делаем и будем продолжать делать, хотя количество их крайне небольшое, но я считаю, что делать это необходимо и контроль здесь будет двухэтапный: мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты, и материал будет исследоваться в дальнейшем классической реакцией ПЦР", - сказала Попова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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