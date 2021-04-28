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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/indiya-1730255951.html
Попова рассказала о тестировании прибывающих из Индии на коронавирус
Попова рассказала о тестировании прибывающих из Индии на коронавирус
Со вторника пассажиров рейсов, прибывающих из Индии, тестируют на COVID прямо в аэропорту, введен дополнительный контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:04
2021-04-28T10:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
новости - туризм
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Со вторника пассажиров рейсов, прибывающих из Индии, тестируют на COVID прямо в аэропорту, введен дополнительный контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-2019: эпидемиология, диагностика, профилактика"."Буквально со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию, мы это делаем и будем продолжать делать, хотя количество их крайне небольшое, но я считаю, что делать это необходимо и контроль здесь будет двухэтапный: мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты, и материал будет исследоваться в дальнейшем классической реакцией ПЦР", - сказала Попова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, новости - туризм, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире

Попова рассказала о тестировании прибывающих из Индии на коронавирус

10:04 28.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Со вторника пассажиров рейсов, прибывающих из Индии, тестируют на COVID прямо в аэропорту, введен дополнительный контроль, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-конгресса "Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-2019: эпидемиология, диагностика, профилактика".
"Буквально со вчерашнего дня все рейсы, которые прибывают из Индии, все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию, мы это делаем и будем продолжать делать, хотя количество их крайне небольшое, но я считаю, что делать это необходимо и контроль здесь будет двухэтапный: мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты, и материал будет исследоваться в дальнейшем классической реакцией ПЦР", - сказала Попова.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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