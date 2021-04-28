https://ria.ru/20210428/goncharenko-1730386330.html

Наказанный ПАСЕ украинский депутат решил отомстить

Наказанный ПАСЕ украинский депутат решил отомстить

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко призвал сторонников устроить спам-атаку на странице организации в Facebook. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:40

2021-04-28T19:40

2021-04-28T20:23

алексей гончаренко

парламентская ассамблея совета европы

украина

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко призвал сторонников устроить спам-атаку на странице организации в Facebook. Накануне депутат сообщил, что его на три месяца лишили права голоса после скандальной выходки во время недавнего выступления в ПАСЕ. Тогда Гончаренко поднял украинский флаг, за что получил замечание от председателя ассамблеи Хендрика Дамса. Несмотря на это, он продолжил речь и замолчал лишь после того, как ему отключили микрофон. Депутат не согласился с введенными против него ограничениями и призвал подписчиков в Facebook "проявить солидарность", оставляя на странице организации в соцсети массу одинаковых комментариев с призывом "слушать Гончаренко". В результате украинские пользователи действительно устроили спам-атаку. После этого депутата похвастался, что ему уже якобы звонят коллеги из ассамблеи. Алексей Гончаренко регулярно совершает скандальные поступки на сессиях ПАСЕ. Так, в октябре 2018 года украинец демонстративно надел резиновые перчатки, после того как к нему обратились российские журналисты. Он также выкрикивал националистические лозунги. В марте прошлого года депутат устроил словесную перепалку с российскими репортерами и угрожал им службой безопасности. Кроме того, Гончаренко заявлял о планах присоединить Кубань, а также собирался создать там "украинскую Кубу".

https://ria.ru/20210420/pase-1729138361.html

https://ria.ru/20210420/pase-1729124049.html

украина

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алексей гончаренко, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире