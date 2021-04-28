https://ria.ru/20210428/gagarina-1730354454.html

"Это острейшая боль". Полина Гагарина рассказала о травме

"Это острейшая боль". Полина Гагарина рассказала о травме

Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram пост-обращение, в котором подробно рассказала о травме плеча, из-за которой чуть не сорвался ее концерт в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T20:52

2021-04-28T20:52

2021-04-28T20:52

боль

здоровье

челябинск

екатеринбург

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полина гагарина

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram пост-обращение, в котором подробно рассказала о травме плеча, из-за которой чуть не сорвался ее концерт в Челябинске. Ранее стало известно, что во время шоу, которое состоялось 24 апреля, артистка в какой-то момент почувствовала себя плохо. По словам одной из зрительниц, исполняла песню "Обезоружена", Гагарина широко развела руки, но затем вдруг резко согнулась и замолчала. Это продолжалось несколько секунд. Вскоре певица собралась и завершила номер. Для того чтобы развеять все слухи вокруг этой истории, Полина Гагарина обратилась к поклонникам и СМИ. По словам Полины, из-за того, что на ледовой арене, где она выступала, было очень холодно и работали ветродуи, у нее свело плечо. Гагарина постаралась успокоить пользователей, добавив, что в ее травме нет ничего страшного. Она даже решила не делать операцию, так как она, по словам знаменитости, "не всегда эффективна". Через день после концерта в Челябинске Полина успешно выступила в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20210426/gagarina-1729981970.html

челябинск

екатеринбург

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боль, здоровье, челябинск, екатеринбург, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, полина гагарина