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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210428/gagarina-1730354454.html
"Это острейшая боль". Полина Гагарина рассказала о травме
"Это острейшая боль". Полина Гагарина рассказала о травме
Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram пост-обращение, в котором подробно рассказала о травме плеча, из-за которой чуть не сорвался ее концерт в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:52
2021-04-28T20:52
боль
здоровье
челябинск
екатеринбург
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
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полина гагарина
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram пост-обращение, в котором подробно рассказала о травме плеча, из-за которой чуть не сорвался ее концерт в Челябинске. Ранее стало известно, что во время шоу, которое состоялось 24 апреля, артистка в какой-то момент почувствовала себя плохо. По словам одной из зрительниц, исполняла песню "Обезоружена", Гагарина широко развела руки, но затем вдруг резко согнулась и замолчала. Это продолжалось несколько секунд. Вскоре певица собралась и завершила номер. Для того чтобы развеять все слухи вокруг этой истории, Полина Гагарина обратилась к поклонникам и СМИ. По словам Полины, из-за того, что на ледовой арене, где она выступала, было очень холодно и работали ветродуи, у нее свело плечо. Гагарина постаралась успокоить пользователей, добавив, что в ее травме нет ничего страшного. Она даже решила не делать операцию, так как она, по словам знаменитости, "не всегда эффективна". Через день после концерта в Челябинске Полина успешно выступила в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20210426/gagarina-1729981970.html
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боль, здоровье, челябинск, екатеринбург, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, полина гагарина

"Это острейшая боль". Полина Гагарина рассказала о травме

20:52 28.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram пост-обращение, в котором подробно рассказала о травме плеча, из-за которой чуть не сорвался ее концерт в Челябинске.
Ранее стало известно, что во время шоу, которое состоялось 24 апреля, артистка в какой-то момент почувствовала себя плохо.
По словам одной из зрительниц, исполняла песню "Обезоружена", Гагарина широко развела руки, но затем вдруг резко согнулась и замолчала. Это продолжалось несколько секунд. Вскоре певица собралась и завершила номер.
Для того чтобы развеять все слухи вокруг этой истории, Полина Гагарина обратилась к поклонникам и СМИ.

"Больше десяти лет назад у меня начал выпадать плечевой сустав", — написала певица. — Это может случиться в любой момент от неудачного жеста или поворота руки. Поэтому, в том числе, я много занимаюсь спортом, закачивая и укрепляя мышцы спины и рук.

По словам Полины, из-за того, что на ледовой арене, где она выступала, было очень холодно и работали ветродуи, у нее свело плечо.

"Я развела руки и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто испытывал подобное, меня поймут). Для того, чтобы его вправить, нужно потянуть руку вперед и повести наверх. Я умею это делать сама. К сожалению, травма случалась и на спектаклях, и на тренировках — пришлось научиться", — пояснила артистка.

Гагарина постаралась успокоить пользователей, добавив, что в ее травме нет ничего страшного. Она даже решила не делать операцию, так как она, по словам знаменитости, "не всегда эффективна".
Через день после концерта в Челябинске Полина успешно выступила в Екатеринбурге.
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