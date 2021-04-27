https://ria.ru/20210427/gagarina-1730145909.html

Стало известно, что случилось с Гагариной на концерте в Челябинске

Стало известно, что случилось с Гагариной на концерте в Челябинске

Стало известно, что случилось с Полиной Гагариной во время недавнего концерта в Челябинске. В какой-то момент артистка почувствовала себя плохо, но продолжала... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:57

2021-04-27T14:57

2021-04-27T14:57

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Стало известно, что случилось с Полиной Гагариной во время недавнего концерта в Челябинске. В какой-то момент артистка почувствовала себя плохо, но продолжала выступать, сообщила РИА Новости одна из зрительниц. По словам жительницы Челябинска Елизаветы Новиковой, когда Гагарина исполняла песню "Обезоружена", она широко развела руки, но затем вдруг резко согнулась и на несколько секунд замолчала.Полина все-таки допела песню, а позже объяснила зрителям, что это ее рабочая травма: у нее выпадает плечо.Ранее в своем Instagram Гагарина посвятила этому выступлению пост, поблагодарив жителей Челябинска за душевную встречу, а также упомянула об этом инциденте, но его подробности не раскрыла."Это был особенный концерт, но не потому что кое-что случилось (это будет нашим секретом), а потому, что вчера получалось говорить особенные слова, очень сокровенные!" — отметила артистка.

https://ria.ru/20210413/gagarina-1728047506.html

челябинск

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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, полина гагарина, челябинск