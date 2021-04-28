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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210428/forum-1730336349.html
Российский форум "Молодежь и наука" откроется в Нижнем Новгороде 15 мая
Российский форум "Молодежь и наука" откроется в Нижнем Новгороде 15 мая
Российский форум "Молодежь и наука" будет проходить в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая на площадке Нижегородского университета имени Лобачевского, сообщает... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:51
2021-04-28T15:51
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Российский форум "Молодежь и наука" будет проходить в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая на площадке Нижегородского университета имени Лобачевского, сообщает пресс-служба правительства региона.Форум станет одним из центральных событий Года науки и технологий в России. Он пройдёт совместно с XXIX Всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна" и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода."Цель форума "Молодежь и наука" - выстраивание активного диалога с молодежью всей страны, желающей связать свое будущее с наукой, обсуждение актуальных задач молодежной политики с руководителями образовательных организаций высшего образования, а также вовлечение молодежи в реализацию нацпроектов. Участники форума обсудят и вопросы формирования кадрового резерва в вузах и научных организациях", - говорится в сообщении.В форуме примут участие более 500 человек в очном формате на площадках университета имени Лобачевского и правительства Нижегородской области и более 2000 человек - в онлайн-формате на коммуникационной платформе "ММСО.Коннект". В программе форума предусмотрены стратегические сессии, экспертные панельные дискуссии, а также встречи и пленарные лекции ведущих мировых ученых - победителей программы мегагрантов.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что для региона - большая честь провести такое мероприятие. "Этот год - особенный для нашего региона. Большой юбилей - повод не только вспомнить о наших великих ученых и роли науки в развитии города, но и обозначить задачи на будущее. Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по уровню образовательного, научного, инновационного потенциала", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона отметил, что в Нижегородской области появился один из первых в стране Научно-образовательных центров мирового уровня, что позволило укрепить связи науки, образования, промышленности и бизнеса. "В этом году принято решение о создании в регионе, на базе ННГУ имени Лобачевского, специализированного учебно-научного центра. Он станет одним из важных звеньев системы подготовки новых научных кадров. Кроме того, у нас образована ОЭЗ "Кулибин", где особые возможности получает бизнес, связанный с наукой. В планах - создание IT-кампуса и IT-факультета ННГУ, ИНТЦ "Квантовая долина" и реализация ряда других проектов", - добавил Никитин.
https://ria.ru/20210426/turisty-1730006997.html
https://ria.ru/20210426/blagoustroystvo-1729954856.html
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глеб никитин, нижний новгород

Российский форум "Молодежь и наука" откроется в Нижнем Новгороде 15 мая

15:51 28.04.2021
 
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Российский форум "Молодежь и наука" будет проходить в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая на площадке Нижегородского университета имени Лобачевского, сообщает пресс-служба правительства региона.
Форум станет одним из центральных событий Года науки и технологий в России. Он пройдёт совместно с XXIX Всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна" и в рамках мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 16:04Нижегородская область
Более 240 тысяч круизных туристов ожидают в Нижегородской области
"Цель форума "Молодежь и наука" - выстраивание активного диалога с молодежью всей страны, желающей связать свое будущее с наукой, обсуждение актуальных задач молодежной политики с руководителями образовательных организаций высшего образования, а также вовлечение молодежи в реализацию нацпроектов. Участники форума обсудят и вопросы формирования кадрового резерва в вузах и научных организациях", - говорится в сообщении.
В форуме примут участие более 500 человек в очном формате на площадках университета имени Лобачевского и правительства Нижегородской области и более 2000 человек - в онлайн-формате на коммуникационной платформе "ММСО.Коннект". В программе форума предусмотрены стратегические сессии, экспертные панельные дискуссии, а также встречи и пленарные лекции ведущих мировых ученых - победителей программы мегагрантов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 12:18Нижегородская область
Никитин призвал выбрать общественные места для благоустройства
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что для региона - большая честь провести такое мероприятие. "Этот год - особенный для нашего региона. Большой юбилей - повод не только вспомнить о наших великих ученых и роли науки в развитии города, но и обозначить задачи на будущее. Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по уровню образовательного, научного, инновационного потенциала", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона отметил, что в Нижегородской области появился один из первых в стране Научно-образовательных центров мирового уровня, что позволило укрепить связи науки, образования, промышленности и бизнеса. "В этом году принято решение о создании в регионе, на базе ННГУ имени Лобачевского, специализированного учебно-научного центра. Он станет одним из важных звеньев системы подготовки новых научных кадров. Кроме того, у нас образована ОЭЗ "Кулибин", где особые возможности получает бизнес, связанный с наукой. В планах - создание IT-кампуса и IT-факультета ННГУ, ИНТЦ "Квантовая долина" и реализация ряда других проектов", - добавил Никитин.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний Новгород
 
 
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