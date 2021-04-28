https://ria.ru/20210428/favipiravir-1730351680.html

Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок "Фавипиравира"

Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок "Фавипиравира"

Гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии для борьбы с COVID-19, включает концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:57

2021-04-28T16:57

2021-04-28T17:01

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денис мантуров

р-фарм

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии для борьбы с COVID-19, включает концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также 200 тысяч упаковок препарата "Фавипиравир" против коронавируса, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Поскольку в настоящее время лечебные учреждения Индии наибольшую потребность испытывают в медицинском кислороде, в состав гуманитарного груза вошли установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха (концентраторы кислорода), а также 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы", - сказал Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства."Все это - высокотехнологичное оборудование российского производства. Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей. Кроме того, индийской стороне передается 200 тысяч упаковок зарекомендовавшего себя при лечении COVID-19 противовирусного препарата Фавипиравир", - добавил министр.Минпромторг указывает, что аппараты ИВЛ и прикроватные мониторы изготовлены российской компанией "Тритон Электроникс". "Включенный в состав гуманитарной помощи препарат "Фавипиравир" произведен группой компаний "Р-Фарм" и известен под торговым наименованием "Коронавир", - сообщает министерство.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730345018.html

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