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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/favipiravir-1730351680.html
Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок "Фавипиравира"
Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок "Фавипиравира"
Гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии для борьбы с COVID-19, включает концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:57
2021-04-28T17:01
распространение коронавируса
фавипиравир
коронавирус в россии
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россия
коронавирусы
здоровье - общество
денис мантуров
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии для борьбы с COVID-19, включает концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также 200 тысяч упаковок препарата "Фавипиравир" против коронавируса, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Поскольку в настоящее время лечебные учреждения Индии наибольшую потребность испытывают в медицинском кислороде, в состав гуманитарного груза вошли установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха (концентраторы кислорода), а также 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы", - сказал Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства."Все это - высокотехнологичное оборудование российского производства. Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей. Кроме того, индийской стороне передается 200 тысяч упаковок зарекомендовавшего себя при лечении COVID-19 противовирусного препарата Фавипиравир", - добавил министр.Минпромторг указывает, что аппараты ИВЛ и прикроватные мониторы изготовлены российской компанией "Тритон Электроникс". "Включенный в состав гуманитарной помощи препарат "Фавипиравир" произведен группой компаний "Р-Фарм" и известен под торговым наименованием "Коронавир", - сообщает министерство.
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фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, денис мантуров, р-фарм, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), индия, в мире

Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок "Фавипиравира"

16:57 28.04.2021 (обновлено: 17:01 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гуманитарная помощь, которую Россия передает Индии для борьбы с COVID-19, включает концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также 200 тысяч упаковок препарата "Фавипиравир" против коронавируса, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Поскольку в настоящее время лечебные учреждения Индии наибольшую потребность испытывают в медицинском кислороде, в состав гуманитарного груза вошли установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха (концентраторы кислорода), а также 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы", - сказал Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.
"Все это - высокотехнологичное оборудование российского производства. Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей. Кроме того, индийской стороне передается 200 тысяч упаковок зарекомендовавшего себя при лечении COVID-19 противовирусного препарата Фавипиравир", - добавил министр.
Минпромторг указывает, что аппараты ИВЛ и прикроватные мониторы изготовлены российской компанией "Тритон Электроникс". "Включенный в состав гуманитарной помощи препарат "Фавипиравир" произведен группой компаний "Р-Фарм" и известен под торговым наименованием "Коронавир", - сообщает министерство.
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Распространение коронавирусаФавипиравирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДенис МантуровР-фармМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ИндияВ мире
 
 
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