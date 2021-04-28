https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730365308.html

Европарламент призвал Россию "прекратить угрожать соседям"

Европарламент призвал Россию "прекратить угрожать соседям"

Европейский парламент призывает Россию прекратить "практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседям", следует из опубликованного... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:43

2021-04-28T17:43

2021-04-28T17:43

россия

европарламент

сергей лавров

евросоюз

дмитрий песков

чехия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европейский парламент призывает Россию прекратить "практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседям", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг."Европарламент призывает Россию немедленно положить конец практике неоправданного наращивания военных сил, нацеленного и угрожающего ее соседям, прекратить все провокации и воздержаться от подобных действий в будущем, разрядить напряженность", - говорится в проекте документа.Резолюции Европескйого парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.

https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730355723.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/sanktsii-1727747331.html

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россия, европарламент, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, чехия, в мире