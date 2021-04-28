Европарламент призвал Россию "прекратить угрожать соседям"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европейский парламент призывает Россию прекратить "практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседям", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.
В среду депутаты Европарламента обсуждают отношения с Россией. Дискуссии идут по трем вопросам: ситуация у границ с Украиной, дело Алексея Навального, а также скандал вокруг Врбетицы в Чехии. Принятие резолюции ожидается в четверг.
"Европарламент призывает Россию немедленно положить конец практике неоправданного наращивания военных сил, нацеленного и угрожающего ее соседям, прекратить все провокации и воздержаться от подобных действий в будущем, разрядить напряженность", - говорится в проекте документа.
Резолюции Европескйого парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Запад выдает желаемое за действительное, считая, что Россия "пошла на попятную", завершив военные учения в западной части страны. По его словам, будирование этой темы, как и темы того, что Россия сдалась и оттянула свои войска, вернула их в казармы, показывает, что Запад из этого хочет извлекать прежде всего преимущество для пропагандирования своего решающего слова, решающего места в современных международных отношениях.
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