https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730363827.html

ЕП обвинил Россию в ухудшении отношений с Европой

ЕП обвинил Россию в ухудшении отношений с Европой

Европейский парламент (ЕП) сожалеет о нынешнем уровне отношений Евросоюза с Россией, возлагает ответственность за это на Москву, следует из опубликованного... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:36

2021-04-28T17:36

2021-04-28T20:29

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Европейский парламент (ЕП) сожалеет о нынешнем уровне отношений Евросоюза с Россией, возлагает ответственность за это на Москву, следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС. Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210411/sanktsii-1727742379.html

https://ria.ru/20210428/evroparlament-1730355723.html

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россия, европарламент, донецкая народная республика, евросоюз, в мире