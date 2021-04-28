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Боррель назвал условия для улучшения отношений между Европой и Россией
Боррель назвал условия для улучшения отношений между Европой и Россией
Евросоюз "оставит открытыми" каналы связи с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:24
2021-04-28T16:24
2021-04-28T18:32
жозеп боррель
евросоюз
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Евросоюз "оставит открытыми" каналы связи с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Мы хотим сказать о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России. <...> Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы", — сказал он, выступая перед депутатами на сессии Европейского парламента.Боррель добавил, что считает необходимым выстраивать общение вокруг трех "ключевых понятий" — сдерживания, противодействия и взаимодействия.По его словам, именно Москва "усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации". Дипломат призвал Брюссель готовиться к сложным моментам.Отношения с некоторыми странами ЕС обострились после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году. На фоне этих заявлений Боррель призвал Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе".Кремль называет заявления Праги голословными и надуманными, МИД — "маразматическим парадом". На фоне скандала Чехия объявила персонами нон грата несколько российских дипломатов, в солидарность с этими действиями выслали сотрудников посольств Словакия и страны Балтии. Все они получили симметричный ответ.В последнее время дипломатов также высылали Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша и Румыния.В некоторых случаях мера стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html
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жозеп боррель, евросоюз, россия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Евросоюз
"оставит открытыми" каналы связи с Россией
, несмотря на разногласия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
.
"Мы хотим сказать о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России. <...> Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы", — сказал он, выступая перед депутатами на сессии Европейского парламента.
Боррель добавил, что считает необходимым выстраивать общение вокруг трех "ключевых понятий" — сдерживания, противодействия и взаимодействия.
По его словам, именно Москва
"усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации". Дипломат призвал Брюссель
готовиться к сложным моментам.
Отношения с некоторыми странами ЕС обострились после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году. На фоне этих заявлений Боррель призвал Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе".
Кремль называет заявления Праги
голословными и надуманными, МИД — "маразматическим парадом".
На фоне скандала Чехия объявила персонами нон грата несколько российских дипломатов, в солидарность с этими действиями выслали сотрудников посольств Словакия
и страны Балтии
. Все они получили симметричный ответ.
В последнее время дипломатов также высылали Соединенные Штаты, Болгария
, Украина
, Польша
и Румыния
.
В некоторых случаях мера стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.