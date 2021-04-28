https://ria.ru/20210428/es-1730343491.html

Боррель назвал условия для улучшения отношений между Европой и Россией

Боррель назвал условия для улучшения отношений между Европой и Россией

Евросоюз "оставит открытыми" каналы связи с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:24

2021-04-28T16:24

2021-04-28T18:32

жозеп боррель

евросоюз

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597089135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c47de75352dcd45a9630dad28de6349.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Евросоюз "оставит открытыми" каналы связи с Россией, несмотря на разногласия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Мы хотим сказать о нашей готовности работать по общим вопросам, это часть нашей политики по отношению к России. <...> Мы готовы по возможности и улучшать наши отношения с российскими властями, если они проявят настоящую открытость, будут соблюдать наши ценности, наши принципы", — сказал он, выступая перед депутатами на сессии Европейского парламента.Боррель добавил, что считает необходимым выстраивать общение вокруг трех "ключевых понятий" — сдерживания, противодействия и взаимодействия.По его словам, именно Москва "усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации". Дипломат призвал Брюссель готовиться к сложным моментам.Отношения с некоторыми странами ЕС обострились после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году. На фоне этих заявлений Боррель призвал Москву воздерживаться от деятельности, "угрожающей безопасности и стабильности в Европе".Кремль называет заявления Праги голословными и надуманными, МИД — "маразматическим парадом". На фоне скандала Чехия объявила персонами нон грата несколько российских дипломатов, в солидарность с этими действиями выслали сотрудников посольств Словакия и страны Балтии. Все они получили симметричный ответ.В последнее время дипломатов также высылали Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша и Румыния.В некоторых случаях мера стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729571910.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, евросоюз, россия, в мире