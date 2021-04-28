https://ria.ru/20210428/epivakkorona-1730312470.html

Разработчик оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против различных штаммов

Разработчик оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против различных штаммов

Вакцина "ЭпиВакКорона" в настоящее время эффективна против циркулирующих штаммов коронавируса, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:05

2021-04-28T14:05

2021-04-28T14:05

распространение коронавируса

татьяна непомнящих

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" в настоящее время эффективна против циркулирующих штаммов коронавируса, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих."Вакцина в настоящее время актуальна в отношении циркулирующих штаммов", - сказала Непомнящих на онлайн-конгрессе с международным участием "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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