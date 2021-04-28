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Разработчик оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против различных штаммов
Разработчик оценил эффективность "ЭпиВакКороны" против различных штаммов
Вакцина "ЭпиВакКорона" в настоящее время эффективна против циркулирующих штаммов коронавируса, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:05
2021-04-28T14:05
2021-04-28T14:05
распространение коронавируса
татьяна непомнящих
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" в настоящее время эффективна против циркулирующих штаммов коронавируса, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих."Вакцина в настоящее время актуальна в отношении циркулирующих штаммов", - сказала Непомнящих на онлайн-конгрессе с международным участием "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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татьяна непомнящих, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество