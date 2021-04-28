https://ria.ru/20210428/epifantsev-1730300115.html
Владимир Епифанцев высказался об измене жене со звездой "Ералаша"
Владимир Епифанцев высказался об измене жене со звездой "Ералаша"
Актер Владимир Епифанцев в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" прокомментировал слова своей бывшей жены РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:43
2021-04-28T14:43
2021-04-28T23:42
семья
любовь
анастасия веденская
развод
борис корчевников
владимир епифанцев
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шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Актер Владимир Епифанцев в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" прокомментировал слова своей бывшей жены — актрисы Анастасии Веденской, которая обвинила его в измене со звездой "Ералаша" Анной Цукановой-Котт.Ранее Веденская рассказывала, что о неверности супруга узнала, когда подслушала его разговор интимного характера с Цукановой-Котт, и сразу решила с ним развестись. По словам Епифанцева, с женой последнее время они только ссорились и даже дрались, а любви между ними давно не было. Единственное, что спасало их брак, — работа и, как оказалось, Анна. На вопрос Корчевникова о том, была ли у Епифанцева близость с Цукановой-Котт, актер ответил: "Знаете, что я вам скажу? Все, что известно, — это неправда". Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская познакомились в 2004-м году и вскоре узаконили отношения. В этом браке родилось два сына: Гордей и Орфей. Пара считалась одной из самых крепких и красивых среди отечественных знаменитостей. Однако в 2018-м году супруги развелись.
https://ria.ru/20210423/lorak-1729607379.html
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семья, любовь, анастасия веденская, развод, борис корчевников, владимир епифанцев, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Актер Владимир Епифанцев в недавнем выпуске передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" прокомментировал
слова своей бывшей жены — актрисы Анастасии Веденской, которая обвинила его в измене со звездой "Ералаша" Анной Цукановой-Котт.
Ранее Веденская рассказывала
, что о неверности супруга узнала, когда подслушала его разговор интимного характера с Цукановой-Котт, и сразу решила с ним развестись.
По словам Епифанцева, с женой последнее время они только ссорились и даже дрались, а любви между ними давно не было. Единственное, что спасало их брак, — работа и, как оказалось, Анна.
"С Аней мы дружили. У нас было теплое взаимодействие, любовь — вспоминал актер. — Она — ангел. Человек, который просто приходит, чтобы другой не умер. Аня очень переживала за то, как мы ругались с женой. Часто приезжала, чтобы разнять нас с Настей. Ее присутствие в моей жизни было прямо спасением", — прокомментировал Епифанцев.
На вопрос Корчевникова о том, была ли у Епифанцева близость с Цукановой-Котт, актер ответил: "Знаете, что я вам скажу? Все, что известно, — это неправда".
Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская познакомились в 2004-м году и вскоре узаконили отношения. В этом браке родилось два сына: Гордей и Орфей. Пара считалась одной из самых крепких и красивых среди отечественных знаменитостей. Однако в 2018-м году супруги развелись.